Як і коли працюють продовольчі магазини в Україні: онлайн-карта

Кожен день все більше людей залишаються без звичних, проте необхідних речей. І часто звичайний похід в магазин – це подорож у невідоме. Щоб зрозуміти куди тримати шлях і точно мати змогу придбати необхідне, було створено онлайн-карту продовольчих магазинів України.
Наразі карта відображає інформацію про магазини АТБ, КОЛО, Сільпо, Фора, Novus, Varus, Рукавичка та ЕКО маркет.
Проте згодом онлайн-ресурс буде оновлюватись систематично на постійній основі та додавати нові торговельні мережі та окремі магазини.
Дата й час оновлення інформації за конкретним магазином будуть зазначені у відповідному полі.
Іноді ж буває, що у магазині необхідна поличка порожня. Наприклад, таке часто трапляється з хлібом. З такими незручностями все ж є шанс впоратися і приготувати його власноруч. Читай, як приготувати хліб вдома.