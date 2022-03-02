Как и когда работают продовольственные магазины в Украине: онлайн-карта

Каждый день все больше людей остаются без привычных, но необходимых вещей. И часто обычный поход в магазин – это путешествие в неизвестное. Чтобы понять куда держать путь и точно иметь возможность купить необходимое, была создана онлайн-карта продовольственных магазинов Украины.
Сейчас карта отображает информацию о магазинах АТБ, КОЛО, Сильпо, Фора, Novus, Varus, Перчатка и ЭКО маркет.
Однако впоследствии онлайн-ресурс будет систематически обновляться на постоянной основе и добавлять новые торговые сети и отдельные магазины.
Дата и время обновления информации по конкретному магазину будут указаны в поле.
Иногда бывает, что в магазине необходима полочка пустая. Например, такое часто случается с хлебом. С такими неудобствами есть шанс справиться и приготовить его собственноручно. Читай, как приготовить хлеб дома.