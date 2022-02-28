Запасаться продуктами нужно, но в разумных количествах. Рассказываем о вещах первой необходимости

Люди в панике делают много необдуманных вещей. Мы в этом можем убедиться в собственном опыте. Несколько дней назад в Украине объявили военное положение, и люди начали массово скупать продовольственные продукты: крупы, хлеб, консервы и прочее.

Но никто не думает, если он возьмет десять килограммов крупы, то другому не достанется ни одного.

А если хорошо подумать, действительно ли тебе будут нужны все десять килограммов?

Украинцев задолго предупреждали о возможном вторжении, кто-то прислушивался и запасался, а кто-то до последнего не верил, потому что это кажется абсурдом.

Однако сейчас это правда и нужно сделать запасы пищи, но отнестись к этому с умом.

Продукты

Делать запасы продуктов следует из расчета людей в вашей семье. Если вас только двое, то логично, что килограмм крупы вам может хватить на несколько дней. Итак, какие продукты стоит покупать?

Вспомогательное:

крупы,

консервы,

домашняя консервация,

хлеб (можно сделать сухари),

печенье,

сахар,

соль,

то, что можно хранить без холодильника,

вода в не стеклянной емкости.

Если ты планируешь прятаться в бомбоубежище, а не дома, то с собой нужно иметь то, что удобно есть в таком месте. Сухофрукты, орехи, печенье, сушеное мясо, конфеты, овсяные батончики, хлеб, сухари и т.д.

Не забудьте о питьевой воде. Рассчитывайте на каждого человека объем воды на несколько дней.

А если ты остаешься дома и понимаешь, что у тебя мало воды, то помни, что её можно кипятить и пить охлаждённой.

Вспомогательное:

спички,

свечи,

фонари,

повербанк,

провод для павербанка,

веревка,

нож,

кипятильник или газовая лампа,

книга,

мило,

зубная паста и щетка,

влажные салфетки.

Аптечка

В аптечке должны быть жаропонижающие, противовирусные, обезболивающие, антисептики (перекись, спирт). То, чем можно остановить кровь, перевязать ранения (бинты, жгуты, пластыри, вата). Лекарство против хронических болезней, если страдаешь от таковой.

Вещи

Надо одеваться как можно теплее, ведь в бомбоубежищах холодно. Нужно иметь еще запасные теплые вещи, нижнее белье, носки и т.д.

Можно взять с собой плед или одеяло и маленькую подушку, чтобы не сидеть на холодном. А также наготове должны быть документы.

Это все должно быть в подготовленной сумке. Раньше мы рассказывали, что должно быть в тревожном чемодане.