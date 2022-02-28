Запасатися продуктами треба, але в розумних кількостях. Розповідаємо про речі першої потреби

Люди в паніці роблять багато необдуманих речей. Ми в цьому можемо переконатися на власному досвіді. Кілька днів тому в Україні оголосили воєнний стан і люди почали масово скуповувати продовольчі продукти: крупи, хліб, консерви тощо.

Але ніхто не думає, якщо він візьме 10 кілограмів крупи, то іншому не дістанеться жодного.

А якщо добре подумати, чи дійсно тобі треба будуть усі 10 кілограмів?

Українців задовго попереджали про можливе вторгнення, хтось прислухався і запасався, а хтось до останнього не вірив, бо це здається абсурдом.

Проте зараз це правда і треба зробити запаси їжі, але поставитися до цього з розумом.

Продукти

Робити запаси продуктів варто з розрахунку людей у вашій родині. Якщо вас тільки двоє, то логічно, що кілограму крупи вам може вистачити на кілька днів. Тож, які продукти варто купувати?

Те, що довго не псується:

крупи,

консерви,

домашня консервація,

хліб (можна зробити сухарі),

печиво,

цукор,

сіль,

те, що можна зберігати без холодильника,

вода у не скляній ємності.

Якщо ти плануєш ховатися в бомбосховищі, а не вдома, то з собою треба мати те, що зручно їсти у такому місці. Сухофрукти, горіхи, печиво, сушене м’ясо, цукерки, вівсяні батончики, хліб, сухарі тощо.

Не забудьте про питну воду. Розраховуйте на кожну людину об’єм води на кілька днів.

А якщо, ти залишаєшся вдома і розумієш, що в тебе мало води, то пам’ятай, що воду можна кип’ятити та пити охолодженою.

Допоміжне:

сірники,

свічки,

ліхтарі,

павербанк,

провід для павербанку,

мотузка,

ніж,

кип’ятильник чи газова лампа,

книжка,

мило,

зубна паста і щітка,

вологі серветки.

Аптечка

В аптечці мають бути жарознижувальні препарати, противірусні, знеболювальні, антисептики (перекис, спирт). Те, чим можна зупинити кров, перев’язати поранення (бинти, жгути, пластирі, вата тощо). Ліки проти хронічних хвороб, якщо страждаєш від такої.

Речі

Треба одягатися, якомога тепліше, адже в бомбосховищах холодно. Треба мати з ще запасні теплі речі, спідню білизну, носки тощо.

Можна взяти з собою плед чи ковдру і маленьку подушку, щоб не сидіти на холодному. А також напоготові мають бути документи.

Це все має бути у тривожній валізі. Раніше ми розповідали, що має бути у тривожній валізі.