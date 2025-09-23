Поддержка защищающих: бесплатная психотерапия для военных и семей

Общественная организация Вільний Вибір, имеющая десятилетний опыт в области психического здоровья, оказывает бесплатную психологическую поддержку для военнослужащих, ветеранов и их семей, а также семей военнопленных.

Об этом сообщила организация.

Кому оказывается помощь

Военнослужащие и ветераны. Члены семей ветеранов и военнослужащих. Семьи погибших воинов. Семьи военнопленных и вернувшихся из плена.

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Какие услуги предлагаются

Свободный выбор предоставляет индивидуальные консультации с психотерапевтом. При необходимости пациента специалисты также могут направить его на бесплатную консультацию к психиатру.

Особенности работы

Команда специалистов:

В организации работает более 40 квалифицированных психологов, имеющих опыт работы с людьми, прошедшими войну.

Доказательные методы:

Психотерапевты используют в своей работе только доказательные методы, гарантирующие эффективность и безопасность.

Как получить консультацию

Чтобы получить консультацию, нужно позвонить по телефону или написать в любой мессенджер по номеру +380636464991. Связаться с организацией можно с понедельника по пятницу, с 9:00 до 19:00.

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