Поддержка защищающих: бесплатная психотерапия для военных и семей

Общественная организация Вільний Вибір, имеющая десятилетний опыт в области психического здоровья, оказывает бесплатную психологическую поддержку для военнослужащих, ветеранов и их семей, а также семей военнопленных.
Об этом сообщила организация.
Кому оказывается помощь
- Военнослужащие и ветераны.
- Члены семей ветеранов и военнослужащих.
- Семьи погибших воинов.
- Семьи военнопленных и вернувшихся из плена.
Какие услуги предлагаются
Свободный выбор предоставляет индивидуальные консультации с психотерапевтом. При необходимости пациента специалисты также могут направить его на бесплатную консультацию к психиатру.
Особенности работы
- Команда специалистов:
В организации работает более 40 квалифицированных психологов, имеющих опыт работы с людьми, прошедшими войну.
- Доказательные методы:
Психотерапевты используют в своей работе только доказательные методы, гарантирующие эффективность и безопасность.
Как получить консультацию
Чтобы получить консультацию, нужно позвонить по телефону или написать в любой мессенджер по номеру +380636464991. Связаться с организацией можно с понедельника по пятницу, с 9:00 до 19:00.
Раньше мы рассказывали, как военному научиться гражданской жизни после возвращения с фронта.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!