Підтримка тих, хто захищає: безкоштовна психотерапія для військових та сімей

Громадська організація Вільний Вибір, яка має десятирічний досвід у сфері психічного здоров’я, надає безкоштовну психологічну підтримку для військовослужбовців, ветеранів та їхніх сімей, а також родин військовополонених.
Про це повідомила організація.
Кому надається допомога
Допомога надається наступним категоріям:
- Військовослужбовці та ветерани.
- Члени сімей ветеранів та військовослужбовців.
- Родини загиблих воїнів.
- Сім’ї військовополонених та тих, хто повернувся з полону.
Які послуги пропонуються
Вільний Вибір надає індивідуальні консультації з психотерапевтом. За потреби пацієнта, спеціалісти також можуть направити його на безкоштовну консультацію до психіатра.
Особливості роботи
- Команда фахівців:
В організації працює понад 40 кваліфікованих психологів, які мають досвід роботи з людьми, що пройшли крізь війну.
- Доказові методи:
Психотерапевти використовують у своїй роботі лише доказові методи, що гарантує ефективність та безпеку.
Як отримати консультацію
Щоб отримати консультацію, потрібно зателефонувати або написати у будь-який месенджер за номером +380636464991. Зв’язатися з організацією можна з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 19:00.
Раніше ми розповідали, як військовому навчитися цивільного життя після повернення з фронту.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!