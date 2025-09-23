Підтримка тих, хто захищає: безкоштовна психотерапія для військових та сімей

Громадська організація Вільний Вибір, яка має десятирічний досвід у сфері психічного здоров’я, надає безкоштовну психологічну підтримку для військовослужбовців, ветеранів та їхніх сімей, а також родин військовополонених.

Про це повідомила організація.

Кому надається допомога

Допомога надається наступним категоріям:

Військовослужбовці та ветерани. Члени сімей ветеранів та військовослужбовців. Родини загиблих воїнів. Сім’ї військовополонених та тих, хто повернувся з полону.

Які послуги пропонуються

Вільний Вибір надає індивідуальні консультації з психотерапевтом. За потреби пацієнта, спеціалісти також можуть направити його на безкоштовну консультацію до психіатра.

Особливості роботи

Команда фахівців:

В організації працює понад 40 кваліфікованих психологів, які мають досвід роботи з людьми, що пройшли крізь війну.

Доказові методи:

Психотерапевти використовують у своїй роботі лише доказові методи, що гарантує ефективність та безпеку.

Як отримати консультацію

Щоб отримати консультацію, потрібно зателефонувати або написати у будь-який месенджер за номером +380636464991. Зв’язатися з організацією можна з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 19:00.

