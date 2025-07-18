Выгорели от свайпов: три главные ошибки в онлайн-знакомствах

Прокрутка вправо, прокрутка влево. Сначала это кажется увлекательной игрой, полной надежд. Но со временем карусель лиц в приложениях для знакомств превращается в изнурительную рутину, оставляя после себя лишь чувство усталости, разочарования и тревоги.

Однако, как не навредить себе в приложениях для знакомств, рассказало издание Psychology Today.

Ловушка бесконечного выбора

Если тебе знакомо это цифровое выгорание, знай: проблема не в тебе и не в том, что достойных людей не осталось. Проблема — в парадоксе выбора, в который нас погружает современный онлайн-дейтинг.

Психологи называют это явление перегрузкой выбором. Это состояние, когда слишком большое количество вариантов парализует нашу способность принимать решения и, что самое интересное, делает тебя менее удовлетворенным конечным результатом. Ты думаешь, что чем больше выбор, тем выше шансы найти идеал. На самом же деле наш мозг реагирует стрессом, тревогой и страхом совершить ошибку.

Когда пользователь онлайн-дейтинга сталкивается с сотнями профилей, происходит психологический срыв. Вместо того чтобы вдумчиво оценивать каждого потенциального партнера, мозг включает защитный механизм — установку на отказ.

Человек начинает подсознательно искать недостатки и причины, чтобы сказать нет, просто, чтобы уменьшить количество вариантов. В результате мы отвергаем даже тех, кто мог бы нам идеально подойти, а сам процесс поиска превращается из охоты за сокровищами в разгребание бесконечной кучи информации.

Это ухудшает самочувствие, снижает самооценку и усиливает страх одиночества.

Как вернуть контроль: три шага к здоровому онлайн-дейтингу

Это может показаться нелогичным, но ключ к успеху — не в увеличении количества просмотров, а в осознанном уменьшении выбора. Вот три практических совета, как превратить изнурительный процесс в эффективный инструмент для знакомств.

Определите свою цель (и правильное приложение)

Люди приходят в приложения для онлайн-знакомств с самыми разными целями. Некоторые могут пытаться найти долгосрочного партнера, другие – секс на одну ночь, а третьи – дружбу. Такое несоответствие мотиваций может быть очень неприятным и привести к такому поведению, как гостинг (прекращение общения без объяснения причины).

Некоторые приложения для знакомств позволяют выбрать опцию для целей отношений, например, краткосрочные, долгосрочные и еще не определившиеся. Использование этой функции может помочь вам фильтровать пользователей, у которых совместимые цели знакомств, чтобы ты не тратил/-а время и усилия на оценку профилей людей, которые тебе не подходят.

Ограничьте время, проведенное в приложениях для знакомств

Соблазнительно думать, что проведение большего количества времени в приложении для знакомств и оценка большего количества профилей может увеличить ваши шансы встретить совместимого партнера. Приложения для знакомств часто поощряют пользователей проводить больше времени в приложении, используя геймифицированные функции.

Например, некоторые приложения для знакомств награждают пользователей баллами, сериями или значками за использование приложения. Это может привести к тому, что люди будут бездумно пролистывать страницы, уменьшая вдумчивую оценку и снижая вероятность настоящих отношений.

Подумай о том, чтобы установить ежедневный лимит времени на своем смартфоне — попробуй начать с 15 минут.

Большинство телефонов позволяют легко увеличить это время, но всплывающее напоминание может помочь вам остановиться и подумать, хочешь ли ты продолжать тратить свое время на приложение. Этот небольшой перерыв может нарушить установку еще один профиль и поощрить к более целенаправленному использованию приложения.

Используйте фильтры приложений для знакомств вдумчиво и реалистично

Многие приложения для знакомств позволяют искать партнеров с помощью фильтров. Подумай, как ты используешь эти фильтры и отражают ли они твои истинные предпочтения и ожидания. Например, действительно ли ты готовы преодолеть более 50 миль, чтобы впервые встретиться с кем-то?

Если нет, подумай об уменьшении расстояния в фильтре местоположения, чтобы уменьшить количество потенциальных партнеров, что позволит тебе сосредоточиться на людях, с которыми ты реально хотели бы встретиться офлайн.

Ранее мы рассказывали, как мужчины и женщины выбирают партнеров в 20, 40 и 70 лет.

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