В 2024 году около 350 миллионов человек использовали мобильные приложения для знакомств, и более 60% пар нашли друг друга онлайн.

Приложения для знакомств стали важным элементом в современных отношениях, изменив традиционные способы знакомства через родственников или учебные заведения.

Одним из лидеров этой индустрии является Tinder, который произвел революцию в цифровом дейтинге в 2013 году благодаря простой системе свайпов.

Сейчас Tinder — самое популярное приложение для знакомств в мире, с 60 миллионами пользователей ежемесячно в 190 странах.

Однако Tinder не единственный в индустрии. Где еще можно найти свою любовь? Узнавала журналистка Економічної правди.

Как работает индустрия знакомств?

Доходы от приложений для знакомств не перестают расти, и в 2024 году они достигли 6,18 миллиарда долларов.

Более половины этой суммы приходится на американскую компанию Match Group, владельца Tinder, Hinge, OKCupid и других.

Хотя эти приложения в основном бесплатны, они предлагают премиум-функции, позволяющие получить дополнительные возможности для поиска партнера.

С 2015 года индустрия онлайн-знакомств стабильно росла.

В 2024 году 364 миллиона человек пользовались хотя бы одним приложением для знакомств, а 25 миллионов пользователей подписались на премиум-функции.

Свайпать или нюхать? Как онлайн-знакомства находят новые пути к сердцу / 2 Фотографии

Ключевые игроки индустрии

До появления Tinder одним из самых популярных приложений был Badoo.

Однако с 2015 года, когда Tinder занял лидирующую позицию, конкуренция между этими двумя приложениями стала очень жесткой.

На данный момент, самый большой конкурент Tinder — это Bumble.

Tinder

Tinder — это приложение, которое изменило способ знакомства благодаря простой функции свайпа.

Если пользователю нравится другой человек, он свайпает вправо, а если не нравится — влево.

Если оба пользователя свайпнули вправо, можно начать общение в чате.

До 2015 года Tinder был бесплатным, но впоследствии добавил премиум-функции, такие, как Tinder Plus, Tinder Gold и Tinder Platinum, которые дают доступ к дополнительным возможностям.

В 2024 году доходы Tinder составили 1,94 миллиарда долларов, а количество ежемесячных пользователей достигло 60 миллионов.

Badoo

Badoo был основан в 2006 году российским предпринимателем Андреем Андреевым.

До появления Tinder, Badoo был одним из лидеров индустрии знакомств, но с появлением конкурента он постепенно отстал.

Несмотря на это, Badoo все еще остается одним из основных игроков, с 45 миллионами пользователей по всему миру.

Badoo зарабатывает преимущественно через премиум-функции, и на рынке Бразилии является одним из самых популярных приложений для знакомств.

Bumble

Bumble, созданный Уитни Херд, является приложением, в котором первый шаг делает женщина.

Мужчины не могут писать первыми — если женщина не начнет общение в течение 24 часов после того, как появится взаимная симпатия, связь разрывается.

Bumble показал быстрый рост, и в 2020 году уже насчитывал 100 миллионов пользователей.

Сейчас это приложение является главным конкурентом Tinder среди молодежи.

Bumble зарабатывает на премиум-подписках, которые позволяют пользователям получить больше свайпов и другие дополнительные функции.

Нишевые приложения для знакомств

Если популярные сервисы не помогли найти любовь, можно обратить внимание на нишевые приложения, ориентированные на определенные группы людей:

Tastebuds — приложение, которое подбирает пары по музыкальным вкусам, позволяя найти любовь не с первого взгляда, а с первой ноты.

— приложение, которое подбирает пары по музыкальным вкусам, позволяя найти любовь не с первого взгляда, а с первой ноты. Co-op — вселенная знакомств для геймеров, где в профилях указываются любимые игры и игровые привычки.

— вселенная знакомств для геймеров, где в профилях указываются любимые игры и игровые привычки. LOVOO — приложение для знакомств через видео-стрим в реальном времени.

— приложение для знакомств через видео-стрим в реальном времени. FarmersOnly — для людей, живущих на фермах и любящих сельский образ жизни, или для тех, кто хочет жить на ферме.

— для людей, живущих на фермах и любящих сельский образ жизни, или для тех, кто хочет жить на ферме. Veggly — приложение для веганов, вегетарианцев и пескетарианцев.

— приложение для веганов, вегетарианцев и пескетарианцев. Raya — “секретный Tinder” для знаменитостей и инфлюенсеров. Для доступа нужно получить рекомендацию от кого-то из этого сообщества.

— “секретный Tinder” для знаменитостей и инфлюенсеров. Для доступа нужно получить рекомендацию от кого-то из этого сообщества. HER — приложение для квир-женщин, являющееся не только платформой для знакомств, но и мини-соцсетью с событиями и контентом.

— приложение для квир-женщин, являющееся не только платформой для знакомств, но и мини-соцсетью с событиями и контентом. Grindr — первое приложение с геолокацией для гомосексуальных мужчин, с более чем 12 миллионами пользователей ежемесячно.

— первое приложение с геолокацией для гомосексуальных мужчин, с более чем 12 миллионами пользователей ежемесячно. Feeld — ориентировано на открытые пары, полиаморов и квир-пользователей, позволяя создавать парные профили.

Приложения, которые пока недоступны в Украине

Sapio — приложение, делающее акцент на интеллектуальной совместимости.

— приложение, делающее акцент на интеллектуальной совместимости. Profoundly — анонимные знакомства, где фото собеседника можно увидеть только после общения.

— анонимные знакомства, где фото собеседника можно увидеть только после общения. Smell Dating — приложение, фокусирующееся на запахах. Пользователи носят футболки без дезодоранта, а затем выбирают по запаху.

— приложение, фокусирующееся на запахах. Пользователи носят футболки без дезодоранта, а затем выбирают по запаху. Dig — для людей с собаками, ищущих любовь для себя и своих питомцев.

— для людей с собаками, ищущих любовь для себя и своих питомцев. NUiT — приложение для тех, кто ищет пару по гороскопам.

— приложение для тех, кто ищет пару по гороскопам. Vampire Passions — для людей, идентифицирующих себя как вампиры или любящих вампиров.

— для людей, идентифицирующих себя как вампиры или любящих вампиров. Schmooze — приложение для знакомств, где свайпают не людей, а мемы, изучая чувство юмора пользователей.

— приложение для знакомств, где свайпают не людей, а мемы, изучая чувство юмора пользователей. Fitness Singles — для тех, кто увлекается здоровым образом жизни.

— для тех, кто увлекается здоровым образом жизни. GlutenFreeSingles — для людей, не переносящих глютен.

— для людей, не переносящих глютен. UniformDating — для тех, кто хочет знакомиться с военными.

Приложения для знакомств меняют отношения в мире, и все больше людей ищут свою любовь через эти платформы.

Популярность таких сервисов, как Tinder, Bumble и Badoo, продолжает расти, и уже в 2024 году 60% пар знакомятся онлайн.

Онлайн-знакомства не только стали удобными, но и меняют то, как мы строим отношения и ищем партнера.

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