Фото Depositphotos В 2024 году около 350 миллионов человек использовали мобильные приложения для знакомств, и более 60% пар нашли друг друга онлайн. Приложения для знакомств стали важным элементом в современных отношениях, изменив традиционные способы знакомства через родственников или учебные заведения. Одним из лидеров этой индустрии является Tinder, который произвел революцию в цифровом дейтинге в 2013 году благодаря простой системе свайпов. Сейчас Tinder — самое популярное приложение для знакомств в мире, с 60 миллионами пользователей ежемесячно в 190 странах. Однако Tinder не единственный в индустрии. Где еще можно найти свою любовь? Узнавала журналистка Економічної правди. Как работает индустрия знакомств? Доходы от приложений для знакомств не перестают расти, и в 2024 году они достигли 6,18 миллиарда долларов.Более половины этой суммы приходится на американскую компанию Match Group, владельца Tinder, Hinge, OKCupid и других. Хотя эти приложения в основном бесплатны, они предлагают премиум-функции, позволяющие получить дополнительные возможности для поиска партнера. С 2015 года индустрия онлайн-знакомств стабильно росла. В 2024 году 364 миллиона человек пользовались хотя бы одним приложением для знакомств, а 25 миллионов пользователей подписались на премиум-функции. Свайпать или нюхать? Как онлайн-знакомства находят новые пути к сердцу / 2 Фотографии Читать по теме Таинственные свидания и беззаботные разговоры: как сделать романтические отношения еще интереснее Рассказываем об игривых моментах, которые помогают строить гармоничные отношения. Ключевые игроки индустрии До появления Tinder одним из самых популярных приложений был Badoo. Однако с 2015 года, когда Tinder занял лидирующую позицию, конкуренция между этими двумя приложениями стала очень жесткой. На данный момент, самый большой конкурент Tinder — это Bumble. Tinder Tinder — это приложение, которое изменило способ знакомства благодаря простой функции свайпа. Если пользователю нравится другой человек, он свайпает вправо, а если не нравится — влево. Если оба пользователя свайпнули вправо, можно начать общение в чате. Фото:Pexels До 2015 года Tinder был бесплатным, но впоследствии добавил премиум-функции, такие, как Tinder Plus, Tinder Gold и Tinder Platinum, которые дают доступ к дополнительным возможностям. В 2024 году доходы Tinder составили 1,94 миллиарда долларов, а количество ежемесячных пользователей достигло 60 миллионов. Badoo Badoo был основан в 2006 году российским предпринимателем Андреем Андреевым. До появления Tinder, Badoo был одним из лидеров индустрии знакомств, но с появлением конкурента он постепенно отстал. Фото: Pexels Несмотря на это, Badoo все еще остается одним из основных игроков, с 45 миллионами пользователей по всему миру. Badoo зарабатывает преимущественно через премиум-функции, и на рынке Бразилии является одним из самых популярных приложений для знакомств. Bumble Bumble, созданный Уитни Херд, является приложением, в котором первый шаг делает женщина. Мужчины не могут писать первыми — если женщина не начнет общение в течение 24 часов после того, как появится взаимная симпатия, связь разрывается. Фото: Pexels Bumble показал быстрый рост, и в 2020 году уже насчитывал 100 миллионов пользователей. Сейчас это приложение является главным конкурентом Tinder среди молодежи. Bumble зарабатывает на премиум-подписках, которые позволяют пользователям получить больше свайпов и другие дополнительные функции. Нишевые приложения для знакомств Если популярные сервисы не помогли найти любовь, можно обратить внимание на нишевые приложения, ориентированные на определенные группы людей: Tastebuds — приложение, которое подбирает пары по музыкальным вкусам, позволяя найти любовь не с первого взгляда, а с первой ноты. Co-op — вселенная знакомств для геймеров, где в профилях указываются любимые игры и игровые привычки. LOVOO — приложение для знакомств через видео-стрим в реальном времени. FarmersOnly — для людей, живущих на фермах и любящих сельский образ жизни, или для тех, кто хочет жить на ферме. Veggly — приложение для веганов, вегетарианцев и пескетарианцев. Raya — “секретный Tinder” для знаменитостей и инфлюенсеров. Для доступа нужно получить рекомендацию от кого-то из этого сообщества. HER — приложение для квир-женщин, являющееся не только платформой для знакомств, но и мини-соцсетью с событиями и контентом. Grindr — первое приложение с геолокацией для гомосексуальных мужчин, с более чем 12 миллионами пользователей ежемесячно. Feeld — ориентировано на открытые пары, полиаморов и квир-пользователей, позволяя создавать парные профили. Приложения, которые пока недоступны в Украине Sapio — приложение, делающее акцент на интеллектуальной совместимости. Profoundly — анонимные знакомства, где фото собеседника можно увидеть только после общения. Smell Dating — приложение, фокусирующееся на запахах. Пользователи носят футболки без дезодоранта, а затем выбирают по запаху. Dig — для людей с собаками, ищущих любовь для себя и своих питомцев. NUiT — приложение для тех, кто ищет пару по гороскопам. Vampire Passions — для людей, идентифицирующих себя как вампиры или любящих вампиров. Schmooze — приложение для знакомств, где свайпают не людей, а мемы, изучая чувство юмора пользователей. Fitness Singles — для тех, кто увлекается здоровым образом жизни. GlutenFreeSingles — для людей, не переносящих глютен. UniformDating — для тех, кто хочет знакомиться с военными. Приложения для знакомств меняют отношения в мире, и все больше людей ищут свою любовь через эти платформы. Популярность таких сервисов, как Tinder, Bumble и Badoo, продолжает расти, и уже в 2024 году 60% пар знакомятся онлайн. Онлайн-знакомства не только стали удобными, но и меняют то, как мы строим отношения и ищем партнера. Ранее мы рассказывали об истории любви военного и радиоведущей, которая поражает своей смелостью и преданностью.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: приложение, Соцсети Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter