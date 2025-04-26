У 2024 році близько 350 мільйонів людей використовували мобільні застосунки для знайомств, і понад 60% пар знайшли одне одного онлайн.

Застосунки для знайомств стали важливим елементом у сучасних стосунках, змінюючи традиційні способи знайомства через родичів або навчальні заклади.

Одним із лідерів цієї індустрії є Tinder, який став революцією у цифровому дейтингу у 2013 році завдяки простій системі свайпів.

Зараз Tinder — найпопулярніший застосунок для знайомств у світі, з 60 мільйонами користувачів щомісяця у 190 країнах.

Однак Tinder не єдиний в індустрії. Де ще можна знайти своє кохання? Дізнавалася журналістка Економічної правди.

Як працює індустрія знайомств?

Доходи від застосунків для знайомств не перестають зростати, і у 2024 році вони досягли 6,18 мільярда доларів.

Понад половина цієї суми припадає на американську компанію Match Group, власника Tinder, Hinge, OKCupid та інших.

Хоча ці додатки в основному безкоштовні, вони пропонують преміум-функції, що дозволяють отримати додаткові можливості для пошуку партнера.

З 2015 року індустрія онлайн-знайомств стабільно зростала.

У 2024 році 364 мільйони людей користувались хоча б одним застосунком для знайомств, а 25 мільйонів користувачів підписалися на преміум-функції.

Свайпати чи нюхати? Як онлайн-знайомства знаходять нові шляхи до серця / 2 Фотографії

Ключові гравці індустрії

До появи Tinder одним із найпопулярніших застосунків був Badoo.

Однак з 2015 року, коли Tinder зайняв лідерську позицію, конкуренція між цими двома застосунками стала дуже жорсткою.

На цей час, найбільший конкурент Tinder — це Bumble.

Tinder

Tinder — це застосунок, який змінив спосіб знайомства завдяки простій функції свайпу.

Якщо користувачеві подобається інша людина, він свайпає праворуч, а якщо не подобається — ліворуч.

Якщо обидва користувачі свайпнули праворуч, можна почати спілкування в чаті.

До 2015 року Tinder був безкоштовним, але згодом додав преміум-функції, такі як Tinder Plus, Tinder Gold і Tinder Platinum, які дають доступ до додаткових можливостей.

У 2024 році доходи Tinder становили 1,94 мільярда доларів, а кількість щомісячних користувачів досягла 60 мільйонів.

Badoo

Badoo був заснований у 2006 році російським підприємцем Андрієм Андрєєвим.

До появи Tinder, Badoo був одним з лідерів індустрії знайомств, але з появою конкурента він поступово відстав.

Попри це, Badoo все ще залишається одним з основних гравців, з 45 мільйонами користувачів по всьому світу.

Badoo заробляє переважно через преміум-функції, і на ринку Бразилії є одним з найбільш популярних додатків для знайомств.

Bumble

Bumble, створений Вітні Герд, є застосунком, у якому перший крок робить жінка.

Чоловіки не можуть писати першими — якщо жінка не почне спілкування протягом 24 годин після того, як з’явиться взаємна симпатія, зв’язок розривається.

Bumble зазнав швидкого зростання, і у 2020 році вже мав 100 мільйонів користувачів.

Зараз цей додаток є головним конкурентом Tinder серед молоді. Bumble заробляє на преміум-підписках, які дозволяють користувачам отримати більше свайпів та інші додаткові функції.

Нішеві застосунки для знайомств

Якщо популярні сервіси не допомогли знайти кохання, можна звернути увагу на нішеві застосунки, які орієнтовані на певні групи людей:

Tastebuds — додаток, який підбирає пари за музичними смаками, дозволяючи знайти кохання не з першого погляду, а з першої ноти.

Co-op — всесвіт знайомств для геймерів, де у профілях вказуються улюблені ігри та ігрові звички.

LOVOO — застосунок для знайомств через відео-стрим у реальному часі.

FarmersOnly — для людей, які живуть на фермах і полюбляють сільський стиль життя, або для тих, хто хоче жити на фермі.

Veggly — застосунок для веганів, вегетаріанців і пескетаріанців.

Raya — “секретний Тіндер” для знаменитостей та інфлюенсерів. Для доступу потрібно отримати рекомендацію від когось із цієї спільноти.

HER — застосунок для квір-жінок, що є не тільки платформою для знайомств, але й мінісоцмережею з подіями й контентом.

Grindr — перший застосунок з геолокацією для гомосексуальних чоловіків, з понад 12 мільйонами користувачів щомісяця.

Feeld — орієнтований на відкриті пари, поліаморів та квір-користувачів, дозволяючи створювати парні профілі.

Застосунки, які поки що недоступні в Україні

Sapio — застосунок, який робить акцент на інтелектуальній сумісності.

Profoundly — анонімні знайомства, де фото співрозмовника можна побачити лише після спілкування.

Smell Dating — застосунок, що фокусується на запахах. Користувачі носять футболки без дезодоранту, а потім вибирають за запахом.

Dig — для людей з собаками, які шукають кохання для себе і своїх улюбленців.

NUiT — застосунок для тих, хто шукає пару за гороскопами.

Vampire Passions — для людей, які ідентифікують себе як вампіри або люблять вампірів.

Schmooze — застосунок для знайомств, де свайпають не людей, а меми, вивчаючи почуття гумору користувачів.

Fitness Singles — для тих, хто захоплюється здоровим способом життя.

GlutenFreeSingles — для людей, які не переносять глютен.

UniformDating — для тих, хто хоче знайомитися з військовими.

Застосунки для знайомств змінюють стосунки у світі, і дедалі більше людей шукають своє кохання через ці платформи.

Популярність таких сервісів, як Tinder, Bumble та Badoo, продовжує зростати, і вже у 2024 році 60% пар знайомляться онлайн.

Онлайн-знайомства не лише стали зручними, а й змінюють те, як ми будуємо стосунки та шукаємо партнера.

Раніше ми розповідали про історію кохання військового та радіоведучої, яка вражає своєю сміливістю та відданістю.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.