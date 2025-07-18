Зарплаты заоблачные, а людей нет: в Украине не хватает 40 тысяч водителей

Не секрет, что длительное время в Украине обостренный кадровый кризис. Не хватает рабочих рук не только среди высококвалифицированных специалистов, но и на самых простых вакансиях, где берут без опыта работы и навыков. Таковы последствия выезда граждан за границу, мобилизации и войны. Вместе с тем в Украине миллионы безработных.

Одна из острейших ситуаций ныне на рынке грузовых перевозок. Учитывая, что воздушное пространство закрыто, большинство украинской логистики происходит благодаря грузовым автомобильным перевозкам и поездам. Водителей сильно не хватает. Об этом рассказал Укринформу заместитель министра развития громад и территорий Украины Сергей Деркач.

В Украине не хватает 40 тысяч водителей категории СЕ

Перевозчикам не хватает около 40 тысяч водителей категории СЕ. Преодолеть такой кадровый кризис будет очень тяжело.

Если говорить о больших грузовых перевозках, на сегодня в них задействовано около 130 000 грузовых автомобилей. И по информации, которую мы получаем от перевозчиков, 30% простаивают из-за нехватки водителей.

У перевозчиков закуплены новые автомобили, однако управлять ими пока некому. Есть рабочие контракты, а вот водителей нет. Быстро решить вопрос не получится, поэтому Минразвития периодически инициирует проекты по подготовке и переобучению специалистов.

В частности, в 2025 году “мужские” профессии стали выбирать и женщины. В стране стало больше водительниц, крановщиц, машинисток метро. Вікна-Новини ведут спецпроект Невидимые женщины, посвященный этой теме. Здесь мы рассказываем о женщинах, которые выбрали для себя профессии спасателей, эрготерапевтов, операторов станков, металлургов другие.

В планах Минразвития — сотрудничество с молодежью, ведь абитуриенты чаще поступают на гуманитарные, но невостребованные специальности. На работах, где нужно работать руками, зарплаты доходят до 100 тысяч.

Также активно работают над переобучением ветеранов и женщин.

Почему в этих категориях мы фокусируем наше внимание? У всех этих людей нет вопросов по бронированию.

Бизнесы также меньше жалуются на проблему бронирования, ведь ее частично уже удалось решить. Транспортные компании имеют возможность забронировать 50% персонала.

— Но есть нюанс: в компаниях много людей, не занимающихся непосредственно вождением. Поэтому перед бизнесом стал вызов: как сохранить персонал и правильно перепрофилировать его с тем, чтобы вписаться в эти 50% и обеспечить себя работниками самых востребованных профессий, — подытожил Деркач.

К слову, зарплаты водителей фур достигают 80 и даже 120 тысяч гривен!

Раньше мы делились, как женщины становятся водителями фур и машинистами метро.

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