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Зарплаты заоблачные, а людей нет: в Украине не хватает 40 тысяч водителей

Анастасия Грубрина, журналист сайта 18 июля 2025, 13:00
40 тысяч водителей не хватает
Фото Unsplash

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