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Зарплати захмарні, а людей немає: в Україні бракує 40 тисяч водіїв

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 18 Липня 2025, 13:00
40 тисяч водіїв бракує
Фото Unsplash

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