Зарплати захмарні, а людей немає: в Україні бракує 40 тисяч водіїв

Не секрет, що тривалий час в Україні загострена кадрова криза. Не вистачає робочих рук не тільки серед висококваліфікованих спеціалістів, а й на найпростіших вакансіях, де беруть без досвіду роботи і навичок. Такими є наслідки виїзду громадян за кордон, мобілізації та війни. Поряд з тим, в Україні мільйони безробітних.

Одна з найгостріших ситуацій нині на ринку вантажних перевезень. З огляду на те що повітряний простір закритий, більшість української логістики відбувається завдяки вантажним автомобільним перевезенням та потягам. Водіїв дуже бракує. Про це розповів Укрінформу заступник міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач.

В Україні бракує 40 тисяч водіїв категорії СЕ

Перевізникам бракує близько 40 тисяч водіїв категорії СЕ. Подолати таку кадрову кризу буде вкрай важко.

Якщо говорити про великі вантажні перевезення, на сьогодні в них задіяно близько 130 000 вантажних автомобілів. І за інформацією, яку ми отримуємо від перевізників, 30% простоюють через нестачу водіїв.

У перевізників закуплені нові автівки, однак керувати ними поки немає кому. Є робочі контракти, а от водіїв немає. Швидко розв’язати питання не вийде, тож Мінрозвитку періодично ініціює проекти з підготовки та перенавчання фахівців.

Зокрема у 2025 році “чоловічі” професії стали вибирати і жінки. В країні побільшало водійок, кранівниць, машиністок метро. Вікна-Новини ведуть спецпроект Невидимі жінки, що присвячений цій темі. Тут ми розповідаємо про жінок, які вибрали для себе професії рятувальниць, ерготерапевток, операторок верстатів, металургинь та інші.

У планах Мінрозвитку — співпраця з молоддю, адже абітурієнти частіше вступають на гуманітарні, однак незатребувані спеціальності. Натомість на роботах, де потрібно працювати руками, зарплати доходять до 100 тисяч.

Також активно працюють над перенавчанням ветеранів та жінок.

Чому на цих категоріях ми фокусуємо нашу увагу? В усіх цих людей немає питань із бронюванням.

Бізнеси також менше нарікають на проблему бронювання, адже її частково вже вдалося розв’язати. Транспортні компанії нині мають можливість забронювати 50% персоналу.

— Але є нюанс: у компаніях багато людей, які не займаються безпосередньо водінням. Тому перед бізнесом постав виклик: як зберегти персонал і правильно перепрофілювати його з тим, щоб вписатися у ці 50% і забезпечити себе працівниками саме найзатребуваніших професій, — підсумував Деркач.

До слова, зарплати водіїв фур сягають 80, і навіть 120 тисяч гривень!

Раніше ми ділилися, як жінки стають водійками фур і машиністками метро.

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