Современное образование европейского уровня: для украинок в Польше организуют бесплатные курсы по IT

Украинцы продолжают учиться и развиваться даже за границей. Они делают все, чтобы обогащаться новыми знаниями, полезными для нашей страны.

Украинки в Польше будут иметь уникальную возможность получить современное образование европейского уровня. Польско-украинский консорциум во главе с известным в Польше образовательным фондом Перспективы уже разработали цикл курсов по IT и цифровому маркетингу.

После анализа рынка труда ЕС, стало ясно — потребность в таких специалистах очень высока. Поэтому было принято решение помочь украинкам овладеть этими профессиями в Польше. Мы расскажем, как будет работать проект.

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Курсы IT для украинок в Польше

Инкубация свободы для Украины — адаптация женщин к цифровой экономике — так называется польско-украинский проект по обучению современным цифровым технологиям. Это бесплатные учебные курсы для украинок, которые из-за войны вынуждены были выехать за границу, в частности в Польшу, и ищут новую работу.

— Мы решили не просто научить женщин, но и помогать с трудоустройством. Это наша основная цель.

Параллельно создается платформа, на которую будут заведены польские и украинские работодатели. Для того чтобы те женщины, которые завершают обучение, попадали сразу на эту платформу.

Работодателям будет легче их найти, — говорит координатор проекта и народный депутат Украины Юлия Гришина.

Для проекта уже разработано 14 курсов в сфере IT. Это и язык программирования Java, и диджитализация бизнес-финансов системы SMM в цифровой экономике. Также есть курс по польскому деловому языку.

К проекту присоединились авторитетные украинские вузы, среди них и Киевская политехника. Кроме предоставления преподавателей, заведение разработало интернет-платформу, через которую осуществляется набор и запись на курсы.

Реализация проекта

Этот проект будет реализовывать польско-украинский консорциум во главе с образовательным фондом Перспективы.

— Рассчитываем, что проект будет длиться не менее двух или двух с половиной лет.

Обучить более 30 тыс. человек — это вызов, требующий много времени и кадров.

Мы будем сотрудничать с работодателями, чтобы после окончания курса украинки могли трудоустроиться, — рассказывает основатель образовательного фонда Перспективы Вальдемар Севински.

Официально обучение начнется 8 марта в онлайн-формате. Ограничений по возрасту нет. Продолжительность обучения зависит от специальности, но в целом от месяца до трех. Овладеть новой профессией за этот период реально, убеждены в КПИ.

Желающих овладеть новой профессией уже более 50 тыс. Организаторы планируют привлечь к финансированию проекта как можно больше стран, чтобы свой шанс на обучение получили украинки не только в Польше.

Теперь моя задача состоит в том, чтобы приобщать другие страны, такие как Германия или Чехия, где находится большое количество украинских женщин, — делится Юлия Гришина.

Организаторы проекта убеждены: как только закончится война, большинство украинок, которые пройдут обучение, обязательно вернутся домой и станут частью инновационной экономики.

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