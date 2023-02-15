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Современное образование европейского уровня: для украинок в Польше организуют бесплатные курсы по IT

Наталья Жуковская 15 февраля 2023, 08:00
Безплатні IT-курси для українок в Польщі: що відомо
Фото: Pexels

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