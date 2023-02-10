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Прыгай в неизвестность, но подложи себе подушку — как без стресса сменить профессию во время войны

Елена Яковлева, редактор сайта 10 февраля 2023, 17:00
Як змінити професію під час війни в Україні - поради фахівців
Фото: Pexels

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