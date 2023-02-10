Прыгай в неизвестность, но подложи себе подушку — как без стресса сменить профессию во время войны

Война в Украине оставила миллионы людей без работы. Впрочем, если некоторые профессии стали временно менее популярными, то спрос на другие сферы наоборот — значительно вырос.

Так появилось много вынужденных свитчеров, то есть профессионалов, сменивших свою специальность. Такое решение никому не дается легко, но есть советы, как преодолеть страх и открыться для чего-то нового.

Издание Наш Киев собрало несколько лайфхаков, как отважиться изменить профессию во время войны и найти применение своему опыту в другой области.

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Как изменить профессию во время войны

Провести самоанализ и собрать информацию

Первое, что нужно сделать людям, желающим сменить профессию, — оценить свою подушку безопасности. Если сбережений хватает всего на несколько месяцев, лучше смотреть на те специальности, которые соприкасаются с твоей привычной сферой деятельности. К примеру, из журналистики легче перейти в пиар или копирайтинг, чем в IT.

Кроме того, следует выявить и проанализировать свои универсальные знания, которые пригодятся в любой работе. Сюда можно отнести владение иностранными языками, коммуникацию с людьми, диджитал-навыки и т.д.

Если же денег хватает на полгода и больше, можно спросить себя, что я хочу делать дальше. Посмотри на рынок труда и оцени, есть ли потребность в тех или иных специалистах. Здесь тебе помогут сайты по поиску работы, например, LinkedIn.

Подумай, сколько времени тебе потребуется на переход в новую сферу.

Чем больше выдвигается требований к новой профессии, тем больше требуется времени на обучение. В IT, например, минимальный вход на минимальную должность, например, тестировщика — это полгода, — говорит HR-экспертка и карьерная консультантка Доминика Иванова-Бекар.

Также можно нарисовать на бумаге три круга, пересекающихся между собой. В первом круге напиши, что ты хочешь делать, во втором — что ты можешь, а в третьем — что нужно миру. То, что будет пересекаться во всех трех кругах и станет ответом на вопрос, какая специальность тебе подойдет.

Вот, например, Анатолий Пятых, который до войны имел более шести лет опыта работы менеджером по продажам в компании по аренде авто, решил стать таргетологом.

Теперь он не только приводит клиентов для бизнеса, но и консультирует компании, как правильно продавать свои продукты или услуги. Полученные в прошлом знания и навыки помогли мужчине сменить профессию и заработать больше.

Создать план профессионального развития

Система обучения составляется по принципу 70/20/10. Только 10% — это теоретические знания: тренинги и книги. 20% — общение с ментором, наблюдение за другими специалистами. 70% — практика, — говорит карьерный коуч Виктория Сафронова.

Консультация с ментором, то есть специалистом, уже прошедшим карьерный путь в этой профессии, может значительно облегчить процесс овладения новой специальностью. Как найти такого человека? Поискать среди контактов знакомых или же в соцсетях.

Также перед тем, как искать какие-нибудь профессиональные курсы или тренинги, стоит хотя бы попытаться сделать что-то самостоятельно.

К примеру, будущим дизайнерам следует установить себе на компьютер программы Figma, Illustrator или Photoshop и поработать в них. Целью может быть создание, например, десяти работ для своего портфолио.

А еще хорошо искать грантовые программы и стажировки. Будь готов(-а) к тому, что ради получения опыта придется поработать бесплатно некоторое время.

Ольга Таций долгое время занималась пиаром и журналистикой. Но война заставила женщину переехать с ребенком в Словакию. Там она решила овладеть профессией в сфере красоты — восстановление и выравнивание волос.

Ольга нашла курс от украинского бренда и решилась внести изменения в свою жизнь.

Учеба стоила $100. За попытку потеряю деньги, но получу опыт и пойму, в правильном ли направлении я двигаюсь. Я пришла на учебу. Мне все понравилось: и сама информация, и ее подача.

После прохождения курсов начала заниматься восстановлением и кератином волос как специалист, — делится женщина.

Создание резюме и мотивационных писем

Первое требование к резюме — оно должно быть релевантным, то есть соответствовать той должности, на которую вы подаетесь.

Второе — необходимо добавить все, что может быть полезно для работы в компании, где вы хотите работать: курсы, уровень языка, образование, — отмечает Виктория Сафронова.

Конечно, стоит добавить и свой опыт работы в другой сфере. Но все же больше акцентировать на универсальных навыках, которые у тебя есть, а также прохождении курсов из новой сферы и обязательно прикрепить ссылку на свое портфолио.

Мотивационное письмо должно убедить работодателя в том, что именно ты сможешь быть полезным на этой должности. Для этого укажи, что ты готов(-а) выполнить тестовое задание от компании. Именно на этом этапе многие кандидаты отсеиваются.

Поиск первой работы

Обычно получить работу можно двумя путями:

стажироваться в компании; создать собственный проект.

Стажировка в компании, особенно в крупной, позволяет человеку без опыта реально поработать, проявить себя и через несколько месяцев даже получить предложение перейти на должность в штат. Обычно такой вариант начинается либо с работы на волонтерских началах, либо с небольшой ставки.

Если вы хотите перейти в IT-сферу, то я бы советовала обращать внимание на курсы, которые создают сами фирмы, и после которых предлагают трудоустройство, — предлагает Доминика Иванова-Бекар.

Можно пойти и другим путем — разработкой собственного проекта. Так ты создашь себе портфолио, которое потом сможешь показать работодателю и повысить свои шансы на трудоустройство.

Журналистка и телеведущая Оксана с начала войны осталась без работы. Найти новую по специальности было нелегко. Поэтому девушка решила попытаться податься на вакансию, которая не требовала опыта работы. Так Оксана стала официанткой.

— В рабочий процесс я влилась достаточно быстро. И руководство, и коллектив меня поддерживали. Мое умение общаться с людьми, которое я отточила, работая журналистом, понадобилось мне и на новом месте работы. Посетители всегда были довольны моим обслуживанием, — делится женщина.

Теперь она занимает должность администратора в заведении, а в будущем мечтает открыть собственный ресторан.

Самые популярные профессии в Украине 2023

Специалисты по HR и поиску работы отмечают, что наиболее популярными и нужными отраслями в Украине являются:

IT-сфера — необходимы специалисты от тестировщиков до разработчиков всех видов; интернет-маркетинг — продвижение товаров и услуг в интернете; контакт-центры и call-центры — есть возможность работать как в государственных, так и в частных компаниях.

Не бойся открыться и попробовать себя в новой профессии, которая, возможно, принесет тебе не только финансовую стабильность, но и удовольствие.

Безработица в Украине во время войны вышла на новый уровень. Впрочем, страна пытается поддерживать людей и бороться с этим негативным явлением. Читай, какие успехи есть в этом.

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