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Сучасна освіта європейського рівня: для українок у Польщі організовують безоплатні курси з IT

Наталія Жуковська 15 Лютого 2023, 08:00
Безплатні IT-курси для українок в Польщі: що відомо
Фото: Pexels

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