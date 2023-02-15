Сучасна освіта європейського рівня: для українок у Польщі організовують безоплатні курси з IT

Українці продовжують навчатися та розвиватися навіть за кордоном. Вони роблять усе, щоб збагачуватися новими знаннями, які будуть корисними для нашої країни.

Українки у Польщі отримають унікальну можливість здобути сучасну освіту європейського рівня. Польсько-український консорціум на чолі з відомою у Польщі освітньою фундацією Перспективи вже розробили цикл курсів з IT та цифрового маркетингу.

Проаналізувавши ринок праці ЄС, з’ясували — потреба у таких спеціалістах дуже висока. Тому вирішили допомогти українкам опанувати ці професії в Польщі. Ми розповімо, як працюватиме проект.

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Інкубація свободи для України — адаптація жінок до цифрової економіки — так називається польсько-український проект з навчання сучасних цифрових технологій. Це безплатні навчальні курси для українок, які через війну змушені були виїхати за кордон, зокрема до Польщі, і шукають нову роботу.

— Ми вирішили не просто навчити жінок, але й допомагати з працевлаштуванням. Це основна наша мета.

Паралельно для цього створюється платформа, на яку будуть заведені польські та українські роботодавці. Для того щоб ті жінки, які завершують навчання, потрапляли одразу на цю платформу.

Роботодавцям буде легше їх знайти, — каже координаторка проекту та народна депутатка України Юлія Гришина.

Для проекту вже розроблено 14 курсів зі сфери IT. Це і мова програмування Java, і диджиталізація бізнес-фінансів системи SMM у цифровій економіці. Також є курс з польської ділової мови.

До проекту долучилися провідні українські виші, серед них і Київська політехніка. Окрім надання викладачів, заклад розробив веб-платформу, через яку здійснюється набір і запис на курси.

Реалізація проекту

Цей проект реалізовуватиме польсько-український консорціум на чолі з освітньою фундацією Перспективи.

— Розраховуємо, що проект триватиме щонайменше два або два з половиною роки.

Навчити понад 30 тис. людей — це виклик, який вимагає багато часу і кадрів.

Ми співпрацюватимемо з роботодавцями, щоб після закінчення курсу українки могли працевлаштуватися, — розповідає засновник освітньої фундації Перспективи Вальдемар Севінськи.

Офіційно навчання розпочнеться 8 березня в онлайн-форматі. Обмежень за віком немає. Тривалість навчання залежить від спеціальності, але загалом — від місяця до трьох. Опанувати новий фах за цей період реально, переконані в КПІ.

Охочих опанувати нову професію вже понад 50 тис. Організатори планують долучити до фінансування проекту якомога більше країн, щоб свій шанс на навчання отримали українки не лише у Польщі.

Тепер моя задача в тому, щоб долучати інші країни, такі як Німеччина чи Чехія, в яких перебуває велика кількість українських жінок, — ділиться Юлія Гришина.

Організатори проекту переконані — щойно закінчиться війна, більшість українок, які пройдуть навчання, обов’язково повернуться додому та стануть частиною інноваційної економіки.

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