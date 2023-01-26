Твоя робота

Знання не за всі гроші світу! Тримай добірку онлайн-курсів від UNICEF для безкоштовного навчання

Діана Просяник, практикантка сайту 26 Січня 2023, 10:00
Безкоштовні курси
Фото: Unsplash

Більше новин
Годинник
Доведеться відповідати! Що буде за порушення комендантської години в Україні у 2023 році
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
автозапуск авто
Прогрівай, заряджай та запускай, не виходячи з дому: хто може встановити дистанційне керування авто
Що робити, якщо телефон упав у воду?
Як просушити телефон, якщо той упав у воду: розповідаємо покроково
Дивитись більше

Матеріали по темі

вступні іспити у 2023 році
Без історії України? Які іспити стануть обов’язковими у 2023 році — відповіли в Міносвіти
НМТ 2023
Писатимуть НМТ, але за новим форматом: що чекає на випускників замість традиційних екзаменів
коворкінг для школярів
Енергія освіти. У Києві відкрили вільний коворкінг для школярів та вчителів
Інтерв'ю з Оксеном Лісовим - директором МАН та добровольцем
Він рухає українську науку зі зброєю в руках — інтерв’ю з директором МАН та добровольцем Оксеном Лісовим

Відео
0:05:59
Наступ росіян

Пріоритетом залишається Схід: Мусієнко про новий наступ росіян та плани окупантів
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Гіперзвукова і дуже небезпечна: характеристика ракети Кинджал
0:04:02
Карта бойових дій в Україні 26.01.2023 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 26 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:03:39
Бобер
Зубасті партизани. Як тварини підсилюють наш кордон із Білоруссю
0:03:23
іпсотерапія
Ти відволікаєшся від військової справи: як на Київщині захисники проходять реабілітацію за допомогою іпотерапії
0:05:35
Бурштин
Бурштинова війна закінчилась! Як відновлюють ліси Рівненщини після “копальників”
0:05:00
Юрій Васецький
Не просто герой! Як тренер врятував дві родини просто з місця трагедії в Дніпрі
0:06:55
Відбудова України
Не все варто відбудовувати? Секрет успішного відновлення зруйнованих міст у світі
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 25 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:05:41
Лікарня
Працювали під окупацією — відновлюються під обстрілами! Робота лікарень у Херсоні вражає
Більше відео
Що робити коли зник мобільний зв'язок
Читати далі
Економ мобільний інтернет: як залишатися на звʼязку в критичній ситуації
Росія обстріляла Україну ракетами 26 січня: що відомо
Читати далі
Ракети над Україною! Що відомо про ворожу атаку 26 січня

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь