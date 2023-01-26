Знання не за всі гроші світу! Тримай добірку онлайн-курсів від UNICEF для безкоштовного навчання

З початком пандемії коронавірусу, а потім і повномасштабним вторгненням, українці вже звикли до дистанційної форми навчання та роботи з дому.

Сидіти у ліжку в піжамі та з ноутбуком — це вже звична справа. Цим нікого не здивуєш. Для навчання вже також не обов’язково йти до університету.

Якщо ти бажаєш освоїти новий фах чи вдосконалити знання, досить відкрити Google і знайти необхідну інформацію.

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А щоб тобі було легше, UNICEF зробили добірку онлайн-платформ, де можна знайти необхідні курси для безкоштовного навчання.

Це українська освітня онлайн-платформа. Вона є однією з найбільших безкоштовних платформ для навчання українців.

Організація створює курси в партнерстві з лекторами, провідними компаніями та міжнародними організаціями.

Prometheus має понад 300 курсів на різні теми: починаючи англійською та психологією та закінчуючи бізнесом та IT.

Це студія онлайн-освіти для усіх охочих. Команда Educational Era розробляє курси, освітні блоги, спецпроекти та інтерактивні підручники.

Варто додати, що студія має спеціальний розділ EdEra Books — це соціальний проект інтерактивної освітньої літератури.

Це українська платформа, що подає інформацію у вигляді відеолекцій. Навчання сфокусоване на українській культурі та історії.

На сайті є дев’ять розділів, у кожному з яких є коротенькі відео до 10 хвилин.

Це соціальний інноваційний проект від освітньої агенції Київської міської державної адміністрації.

Українська платформа надає можливість всім охочим безкоштовно отримати або покращити свої вміння та навички у різних галузях.

EduHub містить чимало курсів. Серед них: курси з управління людьми, екології, продажів і комунікацій, критичного мислення, маркетингу, ораторського мистецтва, розвитку пам’яті та багато інших.

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