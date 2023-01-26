Знания не за все деньги мира! Держи подборку онлайн-курсов от UNICEF для бесплатного обучения

С началом пандемии коронавируса, а затем и полномасштабным вторжением, украинцы уже привыкли к дистанционной форме обучения и работе из дома.

Сидеть в постели в пижаме и с ноутбуком — это уже привычное дело. Этим никого не удивишь. Для обучения уже также не обязательно идти в университет.

Если ты хочешь освоить новую специальность или усовершенствовать знания, достаточно открыть Google и найти необходимую информацию.

Сейчас также смотрят

А чтобы тебе было легче, UNICEF сделали подборку онлайн-платформ, где можно найти необходимые курсы для бесплатного обучения.

Это украинская образовательная онлайн-платформа. Она является одной из крупнейших бесплатных платформ для обучения украинцев.

Организация создает курсы в партнерстве с лекторами, ведущими компаниями и международными организациями.

Prometheus имеет более 300 курсов на различные темы: начиная с английского и психологии и заканчивая бизнесом и IT.

Это студия онлайн-образования для всех желающих. Команда Educational Era разрабатывает курсы, образовательные блоги, спецпроекты и интерактивные учебники.

Стоит добавить, что студия имеет специальный раздел EdEra Books — это социальный проект интерактивной образовательной литературы.

Это украинская платформа, которая подает информацию в виде видеолекций. Обучение сфокусировано на украинской культуре и истории.

На сайте есть девять разделов, в каждом из которых есть небольшие видео до 10 минут.

Это социальный инновационный проект от образовательного агентства Киевской городской государственной администрации.

Украинская платформа предоставляет возможность всем желающим бесплатно получить или улучшить свои умения и навыки в различных областях.

EduHub содержит немало курсов. Среди них: курсы по управлению людьми, экологии, продаж и коммуникаций, критического мышления, маркетинга, ораторского искусства, развития памяти и многие другие.

Ранее мы рассказывали, как оформить самозанятость в Украине.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!