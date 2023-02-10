Стрибай у невідомість, але підклади собі подушку — як без стресу змінити професію під час війни

Війна в Україні залишила мільйони людей без роботи. Утім якщо деякі професії стали тимчасово менш популярними, то попит на інші сфери навпаки — значно виріс.

Так з’явилось багато вимушених світчерів, тобто професіоналів, які змінили свою спеціальність. Таке рішення нікому не дається легко, але є поради, як побороти страх та відкритись для чогось нового.

Видання Наш Київ зібрало кілька лайфхаків, як наважитись змінити професію під час війни та знайти застосування своєму досвіду в іншій галузі.

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Провести самоаналіз та зібрати інформацію

Перше, що треба зробити людям, які хочуть змінити професію, — оцінити свою подушку безпеки. Якщо заощаджень вистачає всього на кілька місяців, то краще дивитись на ті спеціальності, які дотичні до твоєї звичної сфери діяльності. Наприклад, з журналістики легше перейти на піар чи копірайтинг, ніж у IT.

Крім того, варто виявити та проаналізувати свої універсальні знання, які стануть у пригоді в будь-якій роботі. Сюди можна віднести володіння іноземними мовами, комунікацію з людьми, діджитал-навички тощо.

Якщо ж грошей вистачає на півроку й більше, то можна запитати себе, що я хочу робити далі. Подивись на ринок праці та оціни, чи є потреба в тих чи інших спеціалістах. Тут тобі допоможуть сайти з пошуку роботи, наприклад, LinkedIn.

Подумай, скільки часу тобі буде потрібно на перехід у нову сферу.

Чим більше висувається вимог до нової професії, тим більше потрібно часу на навчання. В IT, наприклад, мінімальний вхід на мінімальну посаду, наприклад, тестувальника — це півроку, — каже HR-експертка та кар’єрна консультантка Домініка Іванова-Бекар.

Також можна намалювати на папері три кола, які перетинаються між собою. У першому колі напиши, що ти хочеш робити, у другому — що ти можеш, а в третьому — що потрібно світу. Те, що перетинатиметься в усіх трьох колах і стане відповіддю на питання, яка спеціальність тобі підійде.

Ось, наприклад, Анатолій Пятих, який до війни мав понад шість років досвіду роботи менеджером з продажів в компанії з оренди авто, вирішив стати таргетологом.

Тепер він не тільки приводить клієнтів для бізнесів, але й консультує компанії, як правильно продавати свої продукти чи послуги. Отримані в минулому знання та навички допомогли чоловіку змінити професію та почати заробляти більше.

Створити план професійного розвитку

Система навчання складається за принципом 70/20/10. Лише 10% — це теоретичні знання: тренінги та книжки. 20% — спілкування з ментором, спостереження за іншими фахівцями. 70% — практика, — каже кар’єрний коуч Вікторія Сафронова.

Консультація з ментором, тобто фахівцем, який уже пройшов кар’єрний шлях у цій професії, може значно полегшити процес опанування нової спеціальності. Як знайти таку людину? Пошукати серед контактів знайомих або ж у соцмережах.

Також перед тим, як шукати якісь професійні курси чи тренінги, варто хоча б спробувати зробити щось самостійно.

Наприклад, майбутнім дизайнерам варто встановити собі на комп’ютер програми Figma, Illustrator чи Photoshop та попрацювати в них. Ціллю може бути створення, наприклад, десяти робіт для свого портфоліо.

А ще добре шукати грантові програми та стажування. Будь готовим(-ою) до того, що заради отримання досвіду доведеться попрацювати безкоштовно деякий час.

Ольга Тацій довгий час займалась піаром та журналістикою. Але війна змусила жінку переїхати з дитиною до Словаччини. Там вона вирішила опанувати професію зі сфери краси — відновлення та вирівнювання волосся.

Тож Ольга знайшла курс від українського бренду та наважилась внести зміни у своє життя.

Навчання коштувало $100. За спробу втрачу гроші, але отримаю досвід і зрозумію, чи в правильному напрямі я рухаюсь. Я прийшла на навчання. Мені все сподобалося: і сама інформація, і її подача.

Після проходження курсів почала займатися відновленням та кератином волосся вже як фахівець, — ділиться жінка.

Створення резюме та мотиваційних листів

Перша вимога до резюме — воно має бути релевантним, тобто відповідати тій посаді, на яку ви подаєтеся.

Друге — необхідно додати все, що може бути корисним для роботи в компанії, де ви хочете працювати: курси, рівень мови, освіта, — зазначає Вікторія Сафронова.

Звісно, варто додати й свій попередній досвід роботи в іншій сфері. Але все ж більше акцентувати на універсальних навичках, які ти маєш, а також проходженні курсів з нової сфери та обов’язково прикріпити посилання на своє портфоліо.

Мотиваційний лист має переконати роботодавця в тому, що саме ти зможеш бути корисним(-ою) на цій посаді. Для цього вкажи, що готовий(-а) виконати тестове завдання від компанії. Саме на цьому етапі багато кандидатів відсіюються.

Пошук першої роботи

Зазвичай отримати роботу можна двома шляхами:

стажуватись у компанії; створити власний проект.

Стажування в компанії, особливо у великій, дає змогу людині без досвіду реально попрацювати, проявити себе і за кілька місяців навіть отримати пропозицію перейти на посаду в штат. Зазвичай такий варіант починається або з роботи на волонтерських засадах, або з невеликої ставки.

Якщо ви хочете перейти в IT-cферу, то я б радила звертати увагу на курси, які створюють самі фірми, і після яких пропонують працевлаштування, — пропонує Домініка Іванова-Бекар.

Можна піти й іншим шляхом — розробленням власного проекту. Так ти створиш собі портфоліо, яке потім зможеш показати роботодавцю та підвищити свої шанси на працевлаштування.

Журналістка та телеведуча Оксана з початку війни залишилась без роботи. Знайти нову за спеціальністю було нелегко. Тому дівчина вирішила спробувати податись на вакансію, яка не потребувала досвіду роботи. Так Оксана стала офіціанткою.

— У робочий процес я влилася досить швидко. І керівництво, і колектив мене підтримували. Моє вміння спілкуватися з людьми, яке я відточила, працюючи журналістом, знадобилося мені і на новому місці роботи. Відвідувачі завжди були задоволені моїм обслуговуванням, — ділиться жінка.

Тепер вона обіймає посаду адміністратора в закладі, а в майбутньому мріє відкрити власний ресторан.

Найпопулярніші професії в Україні 2023

Фахівці з HR та пошуку роботу зазначають, що найбільш популярними та потрібними наразі галузями в Україні є:

IT-сфера — необхідні фахівці від тестувальників до розробників усіх видів; інтернет-маркетинг — просування товарів і послуг в інтернеті; контакт-центри та call-центри — є можливість працювати як в державних, так і в приватних компаніях.

Тож не бійся відкритись та спробувати себе в новій професії, яка, можливо, принесе тобі не лише фінансову стабільність, але й задоволення.

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