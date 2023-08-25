$60 тыс. на развитие малого и среднего бизнеса — образовательно-грантовая программа Міцність

Украинская экономика и бизнес сильно пострадали из-за полномасштабной войны РФ в Украине. После тяжелых времен, на предпринимателей накатилась волна рисков и опасности, многим пришлось эвакуировать свои бизнесы в Западные регионы страны.

Государство пытается поддерживать украинские бизнесы и стартапы. Новая возможность от Дії представилась предпринимателям из Харьковской, Днепропетровской, Одесской областей, пострадавшим от российского вторжения.

Детальнее о помощи малому и среднему бизнесу — в материале.

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Грантовая программа Міцність

В своем Telegram министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Дія.Бізнес запускает образовательно-грантовую программу Міцність, где можно получить средства на развитие малого и среднего бизнеса.

— Хотим, чтобы они получали новые знания и возобновляли бизнес. Сильные предприниматели — основа экономики страны, — написал Федоров.

Известно, что в центрах Дія.Бізнес будут проходить различные образовательные мероприятия, вместе с воркшопами, мастерклассами, лекциями и семинарами. Там участники смогут улучшить свои навыки по планированию бизнеса, маркетингу, международной торговле, развитию инноваций, психологической устойчивости.

Получить средства смогут те, чья созданная стратегия возобновления бизнеса и новых рабочих мест будет лучше.

Авторы 20 лучших стратегий получат грант размером $3000 для поддержки своего дела.

Присоединиться к программе можно по ссылке.

Историей успеха и примером для подражания может стать опыт семьи Шелест. Как они открыли бизнес во время войны в Украине, читай в другом материале.

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