$60 тис. на розвиток малого та середнього бізнесу — освітньо-грантова програма Міцність

Українська економіка та бізнес дуже постраждали через повномасштабну війну РФ в Україні. Після важких ковідних часів, на підприємців накотилася хвиля ризику та небезпеки, багатьом довелося евакуйовувати свої бізнеси у західні регіони країни.

Держава намагається підтримувати українські бізнеси та стартапи. Нова можливість від Дії випала підприємцям з Харківської, Дніпропетровської, Одеської областей, які постраждали від російського вторгнення.

Детальніше про допомогу малому та середньому бізнесу — в матеріалі.

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Грантова програма Міцність

У своєму Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Дія.Бізнес запускає освітньо-грантову програму Міцність, де можна отримати кошти на розвиток малого та середнього бізнесу.

— Хочемо, щоб вони здобували нові знання та відновлювали бізнес. Сильні підприємці — основа економіки країни, — написав Федоров.

Відомо, що у центрах Дія.Бізнес будуть відбуватися різноманітні освітні заходи разом з воркшопами, майстеркласами, лекціями та семінарами. Там учасники зможуть покращити свої навички з планування бізнесу, маркетингу, міжнародної торгівлі, розвитку інновацій, психологічної стійкості тощо.

Отримати кошти зможуть ті, чия створена стратегія відновлення бізнесу та нових робочих місць буде найкращою.

Автори 20 найкращих стратегій отримають грант у $3000 на підтримку своєї справи.

Долучитися до програми можна за посиланням.

Історією успіху та прикладом для наслідування може стати досвід сім’ї Шелест. Як вони відкрили бізнес під час війни в Україні, читай в іншому матеріалі.

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