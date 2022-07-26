Твоя работа

Помоги стране создать новые рабочие места! 250 тыс. грн на открытие бизнеса от єРобота

Богдана Макалюк, редактор сайта Наталья Жуковская 26 июля 2022, 09:00
Грантова програма єРобта: як отримати 250 тис. грн підприємцю
Фото: Pexels

Больше новостей
Перейменування станцій метро Києва
Как работает метро в Киеве сегодня: пересадки и закрытые станции
Як подолати стрес на гормональному рівні: прості поради
Стресс — это не только что-то психологическое. Как преодолеть панику на гормональном уровне
Місячний календар риболовлі на серпень 2022 - коли клюватиме риба
Хочешь всегда возвращаться радостным с рыбалки? Тогда для тебя календарь рыбалки на август 2022
Перейменування вулиці в Броварах
В Броварах назвали улицу в честь 72-й бригады Черных Запорожцев! Подробности дерусификации
Смотреть больше

Материалы по теме

Перейменування станцій метро Києва
Как работает метро в Киеве сегодня: пересадки и закрытые станции
Як подолати стрес на гормональному рівні: прості поради
Стресс — это не только что-то психологическое. Как преодолеть панику на гормональном уровне
Місячний календар риболовлі на серпень 2022 - коли клюватиме риба
Хочешь всегда возвращаться радостным с рыбалки? Тогда для тебя календарь рыбалки на август 2022
Перейменування вулиці в Броварах
В Броварах назвали улицу в честь 72-й бригады Черных Запорожцев! Подробности дерусификации

Видео
Перейменування станцій метро Києва

Как работает метро в Киеве сегодня: пересадки и закрытые станции
0:05:32
Перейменування вулиці в Броварах
В Броварах назвали улицу в честь 72-й бригады Черных Запорожцев! Подробности дерусификации
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 26 липня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 26 июля
0:03:55
Модульные дома
В Ровенской области переселенцы из Харькова строят модульные дома: Война забрала жилье, но не работу!
0:03:49
Хліб для людей
Вместо 100 буханок мы выпекали 700! Малинский хлебзавод спасал украинцев, несмотря на обстрелы
0:03:08
Барбершоп
В Киеве двое барберов бесплатно стригут военных: “Так мы благодарим ВСУ!”
0:03:30
Історія 17-річного хлопця з Донеччини
Наткнулся на вражескую мину и не потерял жажды жизни: впечатляющая история 17-летнего парня с Донбасса
0:05:05
Як Італія допомагає українцям у війні
Мы не знали о войне, о ней здесь не говорили! Как в Италии взялись помогать украинцам
0:02:12
Ягідне
Украинцев не сломать: в Ягодном после деоккупации провели масштабную уборку под музыку диджея
0:05:40
Крим - Україна
Чем ближе ВСУ, тем дальше оккупация? Какая на самом деле ситуация в Крыму и почему оттуда бегут люди
Больше видео
Як подолати стрес на гормональному рівні: прості поради
Читать дальше
Стресс — это не только что-то психологическое. Как преодолеть панику на гормональном уровне

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь