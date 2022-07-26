Помоги стране создать новые рабочие места! 250 тыс. грн на открытие бизнеса от єРобота

По данным ООН, с начала полномасштабной войны за границу выехало более семи миллионов украинцев. Почти половина вернулась домой, но другие остаются. Одной из причин является то, что в Украине у них нет работы, люди не знают, чем заниматься.

Грантовая программа єРобота

Для того чтобы создать новые рабочие места и поддержать бизнес, правительство создало программу грантов єРобота. По условиям программы, предприниматель может получить от 50 до 250 тыс. грн на запуск нового бизнеса.

Чтобы принять участие в программе, нужно подать заявку через Ощадбанк или приложение Дія и добавить свой бизнес-план.

Гранты выдаются на различные виды деятельности: небольшая парикмахерская, оптовая или розничная торговля и тому подобное, — говорит заместитель министра экономики Татьяна Бережная.

Также существуют другие гранты от государства, например, так называемый Тепличный грант или грант на садоводство.

В общей сложности на гранты для бизнеса государство планирует выделить 16 млрд грн, главным условием является создание рабочих мест. Кроме того, говорят эксперты, бизнесу нужны гарантии безопасности от государства, а работникам такие же гарантии от работодателей.

Заявку на участие в программе грантов следует подать до 7 августа. Если тебе нужна консультация по программе, ты можешь обратиться в отделение Ощадбанка. Решение о предоставлении гранта принимает Государственная служба занятости, проверив заявление уполномоченным банком и рассмотрев твой бизнес-план.

Условия для участия в грантовой программе єРобота

Принять участие в программе получения гранта могут будущие предприниматели, действующие ФЛП или юридические лица:

не состоящие и не осуществляющие хозяйственную деятельность на временно оккупированной территории Украины;

не осуществляющие хозяйственную деятельность на территории России;

не находящиеся под санкциями;

в отношении которых не возбуждено дело о банкротстве;

относительно которых отсутствует решение суда о привлечении к уголовной ответственности за коррупцию;

не имеющих задолженности перед бюджетом.

Полученные гранты предприниматель может потратить на приобретение оборудования, закупку сырья, арендную плату (не более 25% от суммы гранта), лизинг оборудования.

После получения гранта средства государству возвращать не нужно, если ты соблюдаешь все условия: предприниматель должен создать хотя бы одно рабочее место, осуществлять деятельность не менее трех лет, платить налоги в бюджет, в частности, за трудоустройство рабочих.

Бывает так, что идей для бизнеса немало, а вот материального обеспечения на их выполнение — ноль. Ранее мы рассказывали четыре идеи, которые помогут найти средства для развития бизнеса.

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