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От грантов до инвесторов: четыре идеи, где взять средства на развитие бизнеса

Даниэла Долотова, редактор сайта 05 июля 2022, 14:00
Чотири ідеї, де взяти кошти на розвиток бізнесу
Фото: Pexels

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