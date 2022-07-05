От грантов до инвесторов: четыре идеи, где взять средства на развитие бизнеса

Бизнес всегда был непредсказуемым для его владельцев, особенно когда на украинские земли пришла полномасштабная война и каждый день стал неуверенным. Кто-то теряет дом или работу, у кое-кто остается без дела всей жизни.

А что, если так хочется возобновить свой бизнес или же дать ему новое дыхание? Откуда в таком случае взять деньги?

Коуч Ирина Мануковская рассказала изданию WoMo, как найти возможности для бизнеса и обеспечить его новым финансированием.

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Как утверждает эксперт, существует множество вариантов для привлечения средств. Конечно, можно искать партнеров, взять кредит или кардинально сменить бизнес-модель. Однако существует еще несколько интересных идей, которые позволят найти деньги для собственного дела

Микрогранты

Безусловно, сначала нужно будет потратить время, чтобы найти новые возможности, но когда знаешь, что именно нужно, процесс ускоряется.

Так свои поиски можно начать с микрогрантов, непосредственно связанных с твоей специальностью. Европейские институции сейчас с радостью предоставляют финансирование небольшому бизнесу в размере от пяти до десяти тысяч евро. Этого должно быть достаточно, чтобы запустить какое-нибудь новое направление.

Макрогранты

Если ты стремишься расширять свои границы, или чувствуешь, что средства нужны в большем размере, то стоит обратить внимание на макрогранты.

В этом случае появляется возможность объединиться с другими компаниями из разных стран, чтобы создать общий продукт, который будет иметь значение не только для Украины, но и для всего мира.

Однако, когда хочешь приобщиться к макрогрантам, нужно рассчитывать, что на это необходимо немало времени. Кроме того, он потребует значительной ответственности.

В общем, гранты это хорошая возможность получить ресурсы и определенный знак доверия к продукту. Поэтому со временем будет проще найти престижных партнеров и клиентов.

Обмен ресурсами

Если раньше тебе приходилось сотрудничать с определенными видами бизнеса, от которых зависит твой собственный, то сейчас может быть самое время, чтобы объединить усилия.

Обратиться в инвестиционные фонды

Если твой бизнес успел вырасти до немалых масштабов, но на данном этапе нуждается в финансировании, или у тебя просто стартап, то можно обратиться в инвестиционные фонды.

Зачем кому-то вкладывать деньги в твой бизнес? Все просто, инвесторы, которые предоставляют какой-то компании несколько десятков тысяч долларов, ожидают, что впоследствии она сама будет стоить миллионы. Поэтому для получения инвестиций тебе нужно разработать четкий бизнес-план, если его нет.

Кроме того, для развития или запуска собственного дела можно запустить сбор средств на краудфандинговой платформе. Необходимо лишь описать продукт и объяснить людям, почему он для тебя так важен.

Однако ты можешь расширить свои возможности с помощью инвестиций от государства. Читай, как работает новый проект ЄРобота от Кабмина и кто может получить грант.

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