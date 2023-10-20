Выгорание, нехватка специалистов, но повышение зарплат? Как изменился рынок труда в Украине и в ком он нуждается

Европейская Бизнес Ассоциация и эксперт по аналитике рынка труда Татьяна Пашкина провели исследование современного рынка труда в Украине. Удалось узнать такое: тенденции по персоналу, повышение/сокращение зарплат, отношение к дистанционной работе и другое.

Читай в материале, как изменился рынок труда в Украине за время полномасштабной войны и какие потребности у него сейчас.

Как изменился рынок труда в Украине за время полномасштабной войны

Представители бизнеса сообщили о таких изменениях:

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76% респондентов сообщили о повышении зарплат;

51% респондентов сообщили об увеличении функционала и найме на работу новых людей;

21% респондентов сообщили о замораживании бюджетов на развитие, обучение и содержание персонала;

8% респондентов сообщили о сокращениях;

4% респондентов проинформировали о замораживании бонусов и премиальных;

1,5% респондентов проинформировали об уменьшении уровня зарплат.

97% компаний выплачивают зарплаты работникам полностью, а 85% добавляют даже премии и бонусы, ведь понимают, что именно люди являются сердцем бизнеса, а поддержка во время полномасштабной войны очень важна. Более половины предоставляет людям возможность посетить психолога на работе.

На 2024 год опрошенные, в основном, планируют увеличивать зарплаты работникам, масштабироваться, выделять средства на развитие и мультифункциональность.

Навыки, необходимые для работы в 2024-2025

Опрошенные работники поделились перечнем навыков, необходимых для работы, среди них — стресс-менеджмент, многозадачность, адаптивность и гибкость, эмоциональный интеллект, желание учиться, знание других языков, понимание первых сигналов выгорания и другое.

HR-специалисты говорят, самыми большими проблемами на рынке труда в Украине сейчас есть недостаток талантов, мобилизация, желание людей работать удаленно, отток кадров, выгорание и усталость людей, низкие зарплаты.

55% участвовавших в опросе компаний заявили о нехватке квалифицированных кадров. Больше всего не хватает менеджеров среднего и высшего звена, узкопрофильных специалистов, специалистов со знанием английского, производственного и обслуживающего персонала.

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