Стоит ли идти в IT-индустрию в 2023: изменения на рынке труда, зарплата и востребованные вакансии

ИТ-рынок в нашей стране стабильно пользуется спросом среди украинцев. В эту профессию идут как по зову сердца, так и для хорошего заработка. Но даже после 24 февраля сфера ИТ не понесла серьезных потерь, даже несмотря на то, что наем специалистов сократился, хотя и на незначительный процент.

Подробнее о том, как сейчас себя чувствует украинский IT-рынка рассказали специалисты Djinni Analytics.

Изменения на рынке труда в IT-сфере за последний год

Прежде всего, стоит отметить, что несмотря на полномасштабное вторжение, ИТ-индустрия в Украине за время независимости установила рекордный показатель экспорта за прошлый год — $7,34 млрд. Такие данные предоставляет НБУ.

Даже несмотря на регулярные отключения света и обстрелы в ноябре и декабре, которые были по всей территории Украины, экспорт электронных услуг за этот период вырос.

Если говорить о рынке труда в сфере ИТ, то за прошлый год персонал стали нанимать на 13% меньше.

По состоянию на апрель 2023 года, работу в ІТ-индустрии ищут около 82 тысяч человек, в то же время вакантных мест только 9,5 тысяч. То есть, можно подсчитать, что сейчас желающих работать в сфере ІТ в 8,5 раз больше, чем предложений о работе.

Заработная плата

Для большинства айтишников уровень заработной платы сохранился на уровне конца 2021 года.

Что же касается новичков и людей без опыта в этой сфере, их средняя зарплата остается на уровне $500.

По зарплатным ожиданиям кандидатов: если в первом квартале прошлого года, половина кандидатов с опытом 5-8 лет просили заработную плату $4,5 тыс. ежемесячно, то сейчас этот показатель снизился до $4050. А те, кто имеют опыт более 8 лет, просили $5,5 тысяч. Сейчас эта цифра также уменьшилась до $5 тысяч. То есть, в общем, на 10% меньше чем в прошлом году.

Какие вакансии пользуются спросом в сфере IT в 2023 году

Региональный менеджер SoftServe Анастасия Фролова рассказывает, что сейчас спросом пользуются такие направления:

Quality Control,

WebUI,

.Net,

Test Automation, Test Automation,

Java,

Ruby,

DevOps,

Python,

C++.

Как изменилась зарплата у айтишников

Даже несмотря на полномасштабное вторжение, в прошлом году большая часть компаний пытались в полной мере выполнять свои финансовые обязательства. Об этом свидетельствуют исследования компании DOU.

Так, можно отметить, что:

За прошлый год у 46% работников были пересмотрены зарплаты.

В то же время только для 15% уменьшили сумму выплат после 24 февраля.

Что касаемо аутсорсинговых и аутстаффинговых компаний, они старались сохранить рабочие места и зарплаты на довоенном уровне, но имеют планы по сокращению персонала.

Кроме того, 15% специалистов уровня Lead+ указали, что их компании планируют сокращать специалистов в этом году.

Что касается продуктовых компаний — они не планируют сокращать работников, разве что несколько уменьшить зарплаты и бонусы.

Со-founder at Waylight, Lead backend developper Дмитрий Качуровский говорит, что сейчас заработная плата в сфере ИТ начинает снижаться в связи с тем, что на рынке много специалистов и высокая конкуренция.

Можно ли работать в IT начинающим без опыта работы

Как рассказывает Качуровский, если у кандидата нет опыта или же его мало, то лучше сначала найти стажировку. Это поможет увеличить шанс найти работу.

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