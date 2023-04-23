Чи варто йти в IT-індустрію у 2023: зміни, яких зазнав ринок праці, зарплата та вакансії, що мають попит

ІТ-ринок в нашій країні стабільно має попит серед українців. У цю професію йдуть як за покликом серця, так і для хорошого заробітку. Та навіть після 24 лютого сфера ІТ не зазнала серйозних втрат, навіть попри те, що наймання спеціалістів скоротилося, хоч і на незначний відсоток.

Детальніше про те, яке зараз становище українського IT-ринку, розповіли фахівці Djinni Analytics.

Яких змін зазнав ринок праці в IT-сфері за останній рік

Передусім, варто зазначити, що попри повномасштабне вторгнення, ІТ-індустрія в Україні за часів незалежності встановила рекордний показник експорту за минулий рік — 7,34 млрд доларів. Такі дані надає НБУ.

Навіть попри регулярні відключення світла та обстріли у листопаді та грудні, що були по всій території України, експорт електронних послуг за цей період зріс.

Якщо говорити про ринок праці у сфері ІТ, то за минулий рік персонал стали наймати на 13% менше.

Станом на квітень 2023 року, роботу в ІТ-індустрії шукають близько 82 тисяч осіб, водночас вакантних місць лише 9,5 тисяч. Тобто, можна підрахувати, що зараз охочих працювати у сфері ІТ у 8,5 раза більше, аніж самої пропозиції.

Заробітна плата

Для більшості айтівців рівень заробітної плати зберігся на рівні кінця 2021 року.

Що ж стосується новачків та людей без досвіду у цій сфері — їхня середня зарплата залишається на рівні 500 доларів.

Щодо зарплатних очікувань кандидатів: якщо у першому кварталі минулого року половина кандидатів з досвідом 5-8 років просили заробітну плату $4,5 тис. щомісяця, то зараз цей показник знизився до $4050. А ті, хто мають досвід понад 8 років, просили $5,5 тисяч. Нині, ця цифра також зменшилася до $5 тисяч. Тобто, загалом на 10% менше, ніж минулого року.

Які вакансії мають попит у сфері IT у 2023

Регіональна менеджерка SoftServe Анастасія Фролова розповідає, що нині попит мають такі напрямки:

Quality Control,

WebUI,

.Net,

Test Automation,

Java,

Ruby,

DevOps,

Python,

C++.

Як змінилася заробітна плата в айтівців

Навіть попри повномасштабне вторгнення, минулого року більша частина компаній намагалися повною мірою виконувати свої фінансові зобов’язання. Про це свідчать дослідження компанії DOU.

Так, можна зазначити, що:

За минулий рік 46% працівників мали перегляд зарплат;

Водночас лише 15% зменшили суму виплат після 24 лютого;

Щодо аутсорсингових та аутстафінгових компаній, вони намагалися зберегти робочі місця та зарплати на довоєнному рівні, але мають плани щодо скорочення персоналу.

Крім того, 15% фахівців рівня Lead+ вказали, що їхні компанії планують скорочувати фахівців цього року.

Що стосується продуктових компаній — вони не планують скорочувати працівників, хіба що дещо зменшити зарплати та бонуси.

Сo-founder at Waylight, Lead backend developper Дмитро Качуровський каже, що зараз заробітна плата у сфері ІТ починає знижуватись у зв’язку з тим, що на ринку багато спеціалістів і висока конкуренція.

Чи можна працювати в IT початківцям без досвіду роботи

Як розповідає Качуровський, якщо у кандидата немає досвіду або ж його мало, то краще спочатку знайти стажування. Це допоможе збільшити шанс знайти роботу.

Раніше ми розповідали, де шукати вакансії для роботи в Європі та світі.

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