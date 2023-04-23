Чи варто йти в IT-індустрію у 2023: зміни, яких зазнав ринок праці, зарплата та вакансії, що мають попит

ІТ-ринок в нашій країні стабільно має попит серед українців. У цю професію йдуть як за покликом серця, так і для хорошого заробітку. Та навіть після 24 лютого сфера ІТ не зазнала серйозних втрат, навіть попри те, що наймання спеціалістів скоротилося, хоч і на незначний відсоток.
Детальніше про те, яке зараз становище українського IT-ринку, розповіли фахівці Djinni Analytics.
Передусім, варто зазначити, що попри повномасштабне вторгнення, ІТ-індустрія в Україні за часів незалежності встановила рекордний показник експорту за минулий рік — 7,34 млрд доларів. Такі дані надає НБУ.
Навіть попри регулярні відключення світла та обстріли у листопаді та грудні, що були по всій території України, експорт електронних послуг за цей період зріс.
Навіть попри регулярні відключення світла та обстріли у листопаді та грудні, що були по всій території України, експорт електронних послуг за цей період зріс.
Якщо говорити про ринок праці у сфері ІТ, то за минулий рік персонал стали наймати на 13% менше.
Станом на квітень 2023 року, роботу в ІТ-індустрії шукають близько 82 тисяч осіб, водночас вакантних місць лише 9,5 тисяч. Тобто, можна підрахувати, що зараз охочих працювати у сфері ІТ у 8,5 раза більше, аніж самої пропозиції.
Фото: Unsplash
Для більшості айтівців рівень заробітної плати зберігся на рівні кінця 2021 року.
Що ж стосується новачків та людей без досвіду у цій сфері — їхня середня зарплата залишається на рівні 500 доларів.
Що ж стосується новачків та людей без досвіду у цій сфері — їхня середня зарплата залишається на рівні 500 доларів.
Щодо зарплатних очікувань кандидатів: якщо у першому кварталі минулого року половина кандидатів з досвідом 5-8 років просили заробітну плату $4,5 тис. щомісяця, то зараз цей показник знизився до $4050. А ті, хто мають досвід понад 8 років, просили $5,5 тисяч. Нині, ця цифра також зменшилася до $5 тисяч. Тобто, загалом на 10% менше, ніж минулого року.
Регіональна менеджерка SoftServe Анастасія Фролова розповідає, що нині попит мають такі напрямки:
Навіть попри повномасштабне вторгнення, минулого року більша частина компаній намагалися повною мірою виконувати свої фінансові зобов’язання. Про це свідчать дослідження компанії DOU.
Так, можна зазначити, що:
Сo-founder at Waylight, Lead backend developper Дмитро Качуровський каже, що зараз заробітна плата у сфері ІТ починає знижуватись у зв’язку з тим, що на ринку багато спеціалістів і висока конкуренція.
Як розповідає Качуровський, якщо у кандидата немає досвіду або ж його мало, то краще спочатку знайти стажування. Це допоможе збільшити шанс знайти роботу.
Раніше ми розповідали, де шукати вакансії для роботи в Європі та світі.
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