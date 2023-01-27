Твоя робота

Поради для дівчат: як перестати боятися та почати працювати в IT

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 27 Січня 2023, 19:00
як дівчатам увійти в IT
Фото: Unsplash

Більше новин
Владислав Горбань
“Безмежно любим, мій герою”: історія життя та загибелі військового Владислава Горбаня
Вишиті болем
Кожен стібок, хрестик, символ несе повідомлення: у Києві відкрили виставку Вишиті болем про сексуальне насильство воєнного часу
Історія чоловіка який втратив дружину та дім
Кохана повернулась додому вже в труні: історія чоловіка, який втратив дружину та дім через злочини росіян на Київщині
Гілдеґарда Рідель
Від в’язаних пінеток та листа плакали навіть чоловіки… Історія німецької бабусі, яка розчулила українців своєю добротою
Дивитись більше

Матеріали по темі

Смартфони 2023
Преміальний дизайн та швидка зарядка: смартфони, які вийдуть у 2023 році
Поради для дівчат: як перестати боятися та почати працювати в IT
Власний досвід. П’ять фактів про Tinder і як безпечно його використовувати
Інтерв'ю Михайла Федорова про досягнення України в цифровізації
Цифрова держава не похитнулась — Михайло Федоров про технологічні досягнення України у 2022 році
Стартапи України
Українські стартапи штурмують Лас-Вегас! Від інноваційного паперу до “диво-кнопки” у смартфоні

Відео
0:05:04
Історія чоловіка який втратив дружину та дім

Кохана повернулась додому вже в труні: історія чоловіка, який втратив дружину та дім через злочини росіян на Київщині
0:11:54
Сергій Шкарлет
Свідома позиція — знати історію своєї держави: Шкарлет про перелік обов’язкових предметів та умови вступу у 2023 році
0:03:12
Відпочинок ЗСУ
Те, що справді їм потрібно: як працює центр відпочинку для наших героїв на передовій
0:05:20
27 січня — день пам’яті жертв Голокосту: історії свідків трагедії
Біль, закарбований у пожовклих листах: Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту — історії свідків трагедії
0:03:11
Як херсонці передають на фронт сухий борщ
Борщ швидкого приготування — як переселенці з Херсона допомагають військовим на передовій
0:04:13
Автентичний хліб
Садочок у бомбосховищі: як українські діти звикають до реалій війни
0:03:39
Автентичний хліб
Автентичний хліб Черкащини: такого більше не скуштуєш ніде!
Поради для дівчат: як перестати боятися та почати працювати в IT
Актуальна карта бойових дій в Україні 27 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:04:00
Миколаїв новини
Майже знищене, усе в дірках. Як село на Миколаївщині пережило справжнє жахіття
Літак
Характеристики ракети Х-101: що відомо про снаряди, якими Росія обстрілює Україну
Більше відео
Вишиті болем
Читати далі
Кожен стібок, хрестик, символ несе повідомлення: у Києві відкрили виставку Вишиті болем про сексуальне насильство воєнного часу

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь