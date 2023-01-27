Поради для дівчат: як перестати боятися та почати працювати в IT

Через війну багато жінок втратили роботу й почали шукати своє майбутнє в іншій професії. Оскільки одним із найперспективніших та найстабільніших напрямків є ІТ, то багато хто почав шукати себе саме там.
Вивчити — не так складно, як почати реальну роботу. Щоб зробити цей останній крок назустріч професії мрії, треба переступити через власні та навіяні страхи, стандарти та упередження.
Якщо ти новенька в IT і хочеш розвиватися й працювати у цій сфері, то відкинь думку, що там лише чоловіки, та приготуйся до марафону, адже конкуренції у цій сфері побільшало.
Професійними порадами та секретами поділилися Software Engeneer Олексій Герасименко, Project Manager Володимир Білоус та HR business partner Юлія Пшенична.
Якщо ти тільки починаєш свій шлях в IT, то в пригоді стануть базові поради від Software Engeneer Олексія Герасименка. Він розповів, на що варто звернути увагу новачкам:
Часом ми боїмося зробити перший крок, бо не впевнені у власних силах чи здібностях або у нас є певні прогалини в знаннях.
Мати сумніви й прагнути знати більше у своїй професії — це нормально. Однак не має заважати реальним проектам чи кар’єрному просуванню. Такої ж думки й експерт Володимир Білоус.
Відтак Герасименко зазначив, що не варто чекати, коли знатимеш достатньо, щоб відкрити складну книгу, стартувати пет-проект, податися на курси від компанії чи на вакансію.
Достатньо не буде ніколи, тому дій на випередження. Адже це виклик, в якому ти зростаєш з кожним кроком і переходиш на наступну сходинку.
Достатньо не буде ніколи, тому дій на випередження. Адже це виклик, в якому ти зростаєш з кожним кроком і переходиш на наступну сходинку.
А Володимир Білоус порадив зрозуміти, що не знати всього в IT і при цьому лишатися крутим професіоналом, з яким хочуть працювати — це нормально. Часом релевантний досвід треба більше, ніж усі знання світу.
Якщо ж ти вже на стадії пошуку роботи, то корисними будуть поради HR business partner Юлі Пшеничної.
Це означає, що ти маєш вміти брати відповідальність за власний розвиток, працювати в команді на спільний результат та бути гіком у своїй області.
Важливо також розібратися у специфіці роботи IT-компаній та у професійній термінології. І, звісно ж, добре орієнтуватися у трендах своєї професії.
Якщо ти розумієш, що потребуєш допомоги в тому, щоб почати, знайти роботу або просто зростити впевненість у власних силах, то завжди можна звернутися за допомогою ментора.
Він у всьому підтримає, допоможе розкритися, знайти першу вакансію та повірити у власні сили.
Якщо зараз ти тільки мрієш стати фахівцем цій галузі, то читай, з чого почати шлях в IT, деталі знайдеш у нашому матеріалі.
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