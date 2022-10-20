Твоя робота

Професія не лише для чоловіків! Як збільшити кількість жінок в IT — розповідає експерт

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 20 Жовтня 2022, 19:00
Як збільшити кількість жінок в IT — поради експерта
Фото: Pexels

Більше новин
Професія не лише для чоловіків! Як збільшити кількість жінок в IT — розповідає експерт
Що робити, якщо бракує сил на ніжність до партнера — дієва порада психолога
Євген Соловйов
“Комп’ютер показує півгодини до місця призначення. Я розумію, що поживу ще 30 хвилин”. Історія героя України
Як студентам виїхати за кордон під час воєнного стану в Україні
Чи можуть студенти іноземних ВНЗ виїжджати за кордон — пояснення юриста
Як вибрати термобілизну
Час подбати про комфорт і тепло: як вибрати термобілизну
Дивитись більше

Матеріали по темі

Як студентам виїхати за кордон під час воєнного стану в Україні
Чи можуть студенти іноземних ВНЗ виїжджати за кордон — пояснення юриста
каршеринг
Каршеринг — як працює в Україні під час війни та чи вигідний нині цей бізнес?
Яка ситуація з енергетичною сферою України: чи працюватиме вона
Розглядають різні сценарії! Яка ситуація з енергетичною сферою та чому зараз так важливо економити світло
Випадок сибірки зафіксований у Київській області: що це і які симптоми
У Київській області виявлено збудник сибірки: що потрібно знати про цю хворобу 

Відео
Ліз Трасс йде у відставку з посади прем'єр-міністра Великобританії: що відомо

Ліз Трасс пішла у відставку — що відбувається у Великій Британії
0:12:24
Яка ситуація з енергетичною сферою України: чи працюватиме вона
Розглядають різні сценарії! Яка ситуація з енергетичною сферою та чому зараз так важливо економити світло
Війна в Україні 17 травня
Війна в Україні та останні новини: телемарафон ОНЛАЙН
Робота громадського транспорту в Києві 20 жовтня - зміни в маршрутах
Робота громадського транспорту в Києві сьогодні: зміни на тролейбусних маршрутах
карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 20 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:01:42
Російський окупант про ставлення, як до тварин — перехоплені розмови
А чого очікували? Поранений окупант жаліється, що російські командири ставляться до солдатів, як до тварин
0:02:21
деокупація Михайлівки
Тримали в підвалах і змушували голосувати: що пережили люди під час окупації Михайлівки
Зеленський отримав премію імені Андрія Сахарова
За свободу думки! Український народ та президент Зеленський отримали премію Сахарова-2022
0:03:13
Обстріл Харківщини
Удар по безтурботному дитинству: 12-річний хлопчик вижив під завалами, але бореться за життя
Путін запровадив військовий стан на окупованих територіях: реакція України
Готує до масової депортації? Ганебний указ Путіна про воєнний стан на окупованих територіях і реакція України
Більше відео
Професія не лише для чоловіків! Як збільшити кількість жінок в IT — розповідає експерт
Читати далі
Що робити, якщо бракує сил на ніжність до партнера — дієва порада психолога
Як утеплити балкон: покрокова інструкція
Читати далі
Як самостійно утеплити балкон — перетвори свій дім на невразливу фортецю до холодів

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь