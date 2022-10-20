Професія не лише для чоловіків! Як збільшити кількість жінок в IT — розповідає експерт

“Скляна стеля” і поділ професій на “чоловічі” та “жіночі” нарешті йдуть геть із нашого оточення. Кожен і кожна може працювати за професією, яка до душі. А що з українською індустрією IT? Усе більше жінок стає і в цій сфері.

Дізнавайся в матеріалі, як збільшити кількість жінок в IT.

Жінки в українському IT

ІТ-підприємець Сергій Токарєв поділився з УП думками про український ринок IT, чому жінок там менше, ніж чоловіків, і як це виправити.

Зараз також дивляться

За останнє десятиліття частка жінок в українській сфері IT почала стрімко зростати. Тепер чверть працівників ринку саме айтівиці. Належить жінкам і третина керівних посад цієї індустрії.

Баланс у команді необхідний для пошуку якісних технологічних рішень. За спостереженнями Сергія, саме команди з рівною кількістю чоловіків та жінок пропонували найефективніші варіанти роботи й розвитку.

Проте навіть зараз, у час, коли люди борються за свої права, проти нерівності, стереотипів тощо, жінки жертвують своїм бажанням розвиватися в IT через гендерні упередження. Як про них забути?

Гендерні упередження в IT

Питання гендеру досі часто перешкоджає жінкам і чоловікам обирати професію їхньої мрії. Здебільшого це починається в школі. Розгляньмо на прикладі дівчат-школярок шлях до професії в IT і що на ньому заважає.

Вона добре знає математику, фізику, любить точні науки. Їй цікаве програмування. Однак вона чує стереотип, що більшість дівчат — гуманітарії, а хлопців — технарі.

Статистика ж говорить про відмінне: середній бал ЗНО з точних наук є майже однаковим у хлопців та дівчат.

Є ще родинний фактор. Якщо батьки бачать свою дитину вчителькою або лікаркою і не підтримують її мрію стати, наприклад, айтівицею — часто вони вступають туди, куди сказали батьки.

Але навіть на омріяній спеціальності студентку можуть спіткати упередження. Досі можна почути насмішки “дівчата просто шукають собі чоловіка в ІТ” або інші.

“Улюблене” запитання роботодавців про декрет також часто переслідує жінок під час працевлаштування.

Наочний приклад, як гендерні стереотипи, які досі побутують, здатні демотивувати йти в IT і розвивають нерівність.

Як збільшити кількість жінок в IT

Потреба збільшити кількість жінок в IT є. І вона велика. Адже на ринку не вистачає фахівців та фахівчинь з кібербезпеки, data science, artificial intelligence та machine learning.

Насамперед потрібно змалечку навчати дітей того, що ми можемо стати ким захочемо і гендер у цьому ролі не відіграє.

Щоб вирішити проблему кількості жінок в IT, можна створювати тематичні клуби та спільноти. Там вони зможуть знайти однодумиць та матимуть до кого звернутися за порадою, вважає експерт.

А ще розвивати курси програмування, досягати гендерного паритету серед викладацького і менторського складу, щоб студентки могли бачити й спілкуватись з майбутніми колегами.

Підтримувати й відвідувати навчальні ініціативи для дівчат та жінок також необхідно. Так ми можемо змінити не лише кількість працевлаштованих айтівиць, а й сам підхід до сфери в Україні.

Раніше ми розповідали, як оформити електронну трудову книжку.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!