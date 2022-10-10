Мобінг на роботі — це серйозно. Як захистити себе та яке покарання чекає на кривдників

Цього року до українського законодавства планують ввести нове поняття — мобінг. За нього буде передбачений чималий штраф.

Відповідний законопроект прийняли в першому читанні у серпні. Остаточно ухвалити рішення можуть після другого розгляду.

Але що це за термін? Народна депутатка, голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина пояснила виданню УП. Життя, що мається на увазі під мобінгом та як захистити себе від нього.

Зараз також дивляться

Що таке мобінг

У законопроекті мобінг визначається як діяння роботодавця або трудового колективу, які спрямовані на приниження гідності та честі працівника, його професійної репутації шляхом психологічного та/або економічного тиску.

Мобінг створює навколо людини напружену, ворожу, образливу атмосферу, яка змушує особу недооцінювати власну професійну придатність.

Ознаки мобінгу

Гришина наводить три типові ознаки мобінгу:

Наявність сторін конфлікту: кривдника, потерпілого, інколи спостерігачів. Заподіяння моральної шкоди, приниження, відчуття страху та тривоги, підпорядкування працівника інтересам кривдника, соціальна ізоляція потерпілого, примус до зміни місця роботи тощо. Повторюваність таких дій.

Види мобінгу

Найчастіше кривдники вдаються до економічного та психологічного тиску на потерпілих. Це може бути:

нерівна оплата праці;

безпідставне позбавлення премій та бонусів;

погрози та залякування;

висміювання;

наклепи;

нерівномірний розподіл навантаження;

зневажливі та образливі слова;

негативне виокремлення працівника з колективу;

зниження кваліфікації;

позбавлення перспектив кар’єрного зростання тощо.

Як захистити себе

Щоб покарати кривдників, потрібно зафіксувати діяння колег чи свого керівництва. Наприклад, записати на диктофон розмови, зберегти електронне листування, зробити копії розпоряджень про преміювання та документа, який визначає підстави додаткових нарахувань.

Потім варто написати скаргу та разом із доказами відправити її до Держпраці. Відомство призначить перевірку, додатково зафіксує докази, випише протокол.

Це все надішлють до суду, який має встановити наявність мобінгу та призначити штраф кривдникам.

Потерпілий також може клопотати про відшкодування матеріальної чи моральної шкоди. Для цього потрібно надати суду докази такої необхідності.

Наприклад, чеки про оплату консультацій з психологом або купівлю ліків для усунення негативних наслідків мобінгу.

Покарання за мобінг

Законопроект передбачає такі покарання за мобінг:

100-150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700-2550 грн) або 20-40 годин громадських робіт;

200-300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400-5100 грн) або 40-60 год громадських робіт за вчинення повторно протягом року або групою осіб.

Відкрити справу разом з другом — прекрасна ідея, але все може закінчитись тим, що не буде ні компанії, ні друга. Читай, що таке здорове партнерство в бізнесі та як його досягти.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!