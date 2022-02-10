Ти мені більше не друг, чи Закони здорового партнерства в бізнесі

Відкрити бізнес разом із другом — прекрасна ідея, але все може закінчитись тим, що не буде ні бізнесу, ні друга.

Саме тому варто дотримуватися простих правил здорового партнерства, щоб кордони жодного не були порушені.

У будь-яких стосунках важлива якісна комунікація. Якщо її немає між закоханими, то зовсім скоро такі стосунки закінчаться.

Чи працює партнерство у бізнесі за цим самим принципом?

Відома українська бізнес-вумен Валерія Бородіна розповіла у своєму Instagram про маленькі, але важливі закони.

Вони допоможуть зберегти друга, бізнес, гроші та власний комфорт.

Плюс на плюс дає мінус

Просте правило, яке всі ми знаємо ще зі школи. Але застосувати його можна не лише в математичних розрахунках.

Дуже важливо розділяти компетенції.

Якщо у вас і у вашого бізнес-партнера однакові сильні сторони та навички у суміжних галузях, то буде важко працювати на результат.

Адже не буде балансу, розповідає Валерія.

Важливо розділяти й відповідати за різні напрями, у такий спосіб взаємодоповнюючи свої слабкі сторони.

Відповідно, ростиме бізнес удвічі швидше.

Привід для співпраці

Саме тому, перш ніж шукати партнера, важливо визначитись, яку сторону він має збалансувати.

Існує три ресурси, які можуть стати приводом для партнерства:

Фінансовий (гроші — популярний актив для створення партнерства). Соціальний (зв’язки можуть бути активом для партнерства). Людський (компетенції — людина вміє робити таке, у чому ніколи не розбереться інша)..

Між іншим, фінансовий ресурс серед трьох вважається найслабшим та найхиткішим.

Тому, якщо залучаєте кошти, то намагайтеся шукати інвестора, який окрім фінансів може дати й інший ресурс, до прикладу, компетенцію.

Обговорюйте кінець на початку

Перед тим як сісти у човен власного бізнесу, обговорюйте все незручне і все “а що як” на березі.

як будете розходитись;

як ділитимете бізнес;

чи будете продавати далі;

а що як хтось із вас захоче вийти з бізнесу і займатися іншим проектом;

а що як зміняться життєві обставини (декрет, переїзд в іншу країну).

Таких питань є безліч у кожної зі сторін.

Тому вкрай важливо їх обговорити на самому початку, щоб мати чітке розуміння про погляди партнера на спільний бізнес.

Якщо немає пустих очікувань, то немає розчарувань.

Партнер знає ваші погляди, а ви його, і в тій чи іншій кризовий ситуації ви вчините так, як проговорили, а не панічно розірвете співпрацю й дружбу.

В тому разі, коли ваші погляди кардинально розходяться, є вагомий привід задуматися про доцільність співпраці.

Важливо прийти до одного знаменника

Перед тим як сісти в той човен, варто чітко обговорити, куди ви повинні в результаті прийти.

Тобто обговорити довгострокові плани, як-от що кожен очікує отримати від бізнесу за 5, 10, 15 років. Які у кожного з вас особисті цінності та цілі в проекті.

Чітке знання й усвідомлення, що ви рухаєтеся в одному напрямку і переслідуєте спільні цілі, допоможе уникнути багатьох сварок і суперечок у майбутньому.

Адже може виявитися, що хтось працює для прибутку, а хтось хоче розширення бізнесу.

Коли визначені сценарії для різних ситуацій, то можна підписувати договір на основі проговореного й відчалювати у світ здорового партнерства і прибутку.

Увімкніть рацію

Тепер, коли ваше партнерство стоїть на здоровому фундаменті, проговорені компас і карти, якими ви керуєтесь, важливо не загубити комунікацію одне з одним.

Валерія радить раз на три — шість місяців давати одне одному зворотний зв’язок, що подобається, а що не влаштовує.

Які труднощі виникають у роботі і як це виправити.

Спершу буде незвично, але важливо довести цю комунікацію до налагодженого механізму, щоб уникнути подальших непорозумінь.

Не бійтеся важких розмов

Як було сказано на початку, комунікація — це онова будь-якого партнерства.

В бізнесі ця комунікація необхідна не менше, ніж у стосунках, тому важливо бути відкритим до розмови, співпраці й важких рішень.

Перш ніж починати партнерство в бізнесі, проговоріть із собою:

чи вмію я піднімати й обговорювати важкі питання?

чи можу я приймати людину з відмінною від моєї думкою і разом шукати компроміси?

а в моменти, коли не влаштовує партнер, чи можу я нагадати собі, що і в мені не все ідеально?

чи є готовність щиро обговорювати ті речі, про які значно простіше мовчати?

чи зможу я бути гарним партнером, вміти слухати та чути?

Ці фундаментальні питання розкриють тобі власну готовність до бізнес-партнерства.

Твоя зацікавленість відіграє важливу роль не лише у здорових стосунках, а й позначиться на успішності проекту.

Усвідомлене партнерство — це непросто, але інакше не буде ні друга, ні бізнесу.

Знайти бізнес-партнера й проговорити всі нюанси — це далеко не все.

На шляху до відкриття власної справи є багато підводних каменів, через які доводиться проходити навпомацки.

Щоб трошки полегшити цей шлях, прочитайте поради досвідченого бізнесмена Олексія Тригубенка, власника таксопарку: як новачкам пройти від бізнес-ідеї до стартового капіталу.