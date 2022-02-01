Від бізнес-ідеї до стартового капіталу: поради Олексія Тригубенка для підприємців-початківців

Олексій Тригубенко — колишній учасник шоу Холостячка, який після проекту вирішив знову поринути з головою у роботу та продовжити розвивати власний таксопарк, що і до реаліті налічував більш як сотні авто.

Раніше Олексій вже розповів Вікнам, як розпочинав свій бізнес. А про те, як це зробити мрійникам-початківцям, розкриває секрети сьогодні.

Ідея для бізнесу: як зрозуміти, чи буде вдалою

Існує один лайфхак, який ідеально працює — спробувати втілити її в життя і запустити проект. Інакше це не працює.

На початку потрібно вивчити ринок, конкурентів, можливі ризики. І таки випробувати власну ідею, адже під час запуску можна побачити новий інсайт.

Приклад: повсюдно відкриваються МАФи експрес-манікюру. Ви хотіли й собі відкрити, а потім побачили, що зробити це краще у торговельних центрах. Бо так споживачеві буде зручно, він зможе скористатися послугою після шопінгу.

Або ви відкрили сервіс і побачили, що бракує бровістів, а на брови значно більший попит і більший чек.

— Це можна побачити лише в процесі, коли вивчаєте загалом ринок. Тому тільки так можна зрозуміти для себе якісь моменти, які не бачиш, поки не запустиш проект.

Починати в чужому бізнесі чи вчитися на власних помилках

Олексій Тригубенко переконаний, що можна робити і те, і те паралельно. Але найперше — влаштуватися на роботу в гарну компанію. Важливо звертати увагу на керівника та команду, бо певні речі ви перейматимете від них.

Якщо людина потрапить у хорошу компанію, в якої класні цінності та цікавий продукт, саме там зароджуватимуться її навички підприємця, вже на цьому етапі.

Паралельно потрібно відвідувати різні курси: про те, як розпочати свою справу в інтернеті, про продажі тощо. Так у вас з’явиться певне розуміння і знання того, як працює бізнес.

Як отримати роботу в гарній компанії без досвіду

Знайти роботу без досвіду роботи дуже легко. Потрібно просто піти працювати в компанію безкоштовно.

Багато людей не хочуть цього робити. Але поки ви молоді й не маєте забезпечувати цілу родину, а шукаєте себе, варто ризикнути й погодитись на такі умови.

Якщо людина працюватиме гарно, їй в будь-якому разі потім заплатять гроші. Найголовніше, коли потрапляєте на роботу — стати корисним співробітником.

Стартовий капітал: чи треба брати кредит під власну справу

Олексій Тригубенко розповідає: починав зі стартовим капіталом у $800, які використав на ремонт машин партнера. А вже потім позичав гроші, брав кредити, шукав інвестора.

Я рекомендую розпочинати бізнес із сумою максимум $500–700. Це не дуже великі гроші для справи.

— Тому якщо навіть людина їх втратить, у неї завжди буде можливість ще раз спробувати якусь свою справу.

Але позичати великі суми грошей на старті Олексій не радить, адже підприємець-початківець ще не знатиме, як ефективно працювати з великими грошима та що впливає на прибуток компанії.

Позичати великі суми під відкриття бізнесу можуть ті, в кого вдосталь коштів і хто може собі дозволити втратити зайві 10 чи 50 тис. грн.

А невеличкий стартовий капітал дозволить вам протестувати власну бізнес-ідею. Якщо вона запрацює на постійній основі, тоді вже можна позичати у когось гроші, щоб збільшити товарообіг і більше заробляти.

Крім того, можна почати бізнес як партнер і, відповідно, отримувати долю з прибутку.

Самостійне ведення бізнесу чи партнерство

Для Олексія найкращим варіантом є ведення бізнесу в партнерстві, адже він знає свої слабкі сторони й залучає партнерів, щоб їх посилити.

З партнером ти можеш вирости значно швидше, ніж один.

— Тому я за те, щоб розпочинати бізнес із партнером, якщо тобі не вистачає якоїсь компетенції.

Приклад: ви виробляєте якісні дитячі візочки, але не знаєтеся на продажах. Тому вам було б корисно знайти партнера, який вміє продавати товари. У цьому разі компанія почне рости дуже швидко.

Виробник не завжди вміє гарно продавати, а продавець не буде класно виготовляти.

Але бізнес-партнерство підходить не всім, адже інколи в партнерів різне бачення майбутнього компанії. Один воліє примноження прибутку, а інший — розвитку компанії та акумуляції коштів саме на це.

Тому найголовніше в партнерстві — це порядність.

Персонал: брати на роботу новачка чи професіонала

Олексій радить брати на роботу середнього спеціаліста, який знає, як щось робити, але над яким не потрібно стояти. Добре, коли співробітник прагне розвиватися і рости в компанії.

Розширення бізнесу: чи потрібно це всім підприємцям

Олексій Тригубенко каже, що не всім підприємцям потрібно масштабувати бізнес, тобто розширювати його. Втім, розвивати компанію в будь-якому разі треба, бо можна втратити ліквідність.

Приклад: у вас була гарна СТО. Але з часом клієнтів поменшало й витрати перевищили заробітки. А згодом виявилося, що у вашого сервісу не було сторінки в Instagram, тож конкуренти за допомогою соцмережі переманили клієнтів до себе.

Якщо говорити про розширення, то це може бути кількісне збільшення штату чи якісне розширення бізнесу, коли ви надаєте більш якісні послуги й вони коштують дорожче. Ви починаєте працювати з іншим ціновим сегментом.

Як впоратися з невдачею в бізнесі

Потрібно розуміти, що немає чарівної пігулки. Усі люди, які заробляють гроші і роблять бізнес — всі потерпають від невдач, завжди.

Але успішні люди відрізняються тим, що сприймають невдачі, як можливості для росту. Адже коли ви одного разу розв’язували проблему і натрапляєте на неї знов, для вас це вже не проблема. Ви вже знаєте, як її вирішити.

Бізнес може закритись, його можна втратити, його можуть забрати. Може статися що завгодно. Та найголовніше — це ваші навички та знання.

А як щодо ресторанного бізнесу? На цьому краще знається Ектор Хіменес-Браво. Читай, що розповів Ектор про ресторанний бізнес та кредити в Україні.