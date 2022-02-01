От бизнес-идеи до стартового капитала: советы Алексея Тригубенко для начинающих предпринимателей

Алексей Тригубенко — бывший участник шоу Холостячка, который после проекта решил снова погрузиться с головой в работу и продолжить развивать собственный таксопарк, который и до реалити насчитывал более 100 авто.

Ранее Алексей уже рассказал Вікнам, как начинал свой бизнес. О том, как это сделать начинающим предпринимателям, раскрывает секреты сегодня.

Идея для бизнеса: как понять, будет ли она успешной

Существует один идеально работающий лайфхак — попытаться воплотить ее в жизнь и запустить проект. Иначе это не работает.

Вначале нужно изучить рынок, конкурентов, возможные риски. И таки опробовать собственную идею, ведь при запуске можно увидеть новый инсайт.

Пример: повсеместно открываются МАФы экспресс-маникюра. Вы хотели открыть подобную точку, а потом поняли, что сделать это лучше в торговых центрах. Так потребителю будет удобнее, он сможет воспользоваться услугой после шопинга.

Или же вы открыли сервис и увидели, что не хватает бровистов, а на брови гораздо больший спрос и больший чек.

— Это можно увидеть только в процессе, когда изучаете рынок в целом. Поэтому только так можно понять для себя какие-то моменты, которые не видишь, пока не запустишь проект.

Начинать в чужом бизнесе или учиться на ошибках

Алексей Тригубенко убежден, что можно делать и то, и другое параллельно. Но прежде всего — устроиться на работу в хорошую компанию. Важно обращать внимание на руководителя и команду, потому что определенные вещи вы будете перенимать от них.

Если человек попадет в хорошую компанию, у которой классные ценности и интересный продукт, именно там будут зарождаться его навыки предпринимателя, уже на этом этапе.

Параллельно нужно посещать разные курсы: о том, как начать свое дело в интернете, о продажах и т.д. Так у вас появится определенное понимание и знание того, как работает бизнес.

Как получить работу в хорошей компании без опыта

Найти работу без опыта очень просто. Нужно просто пойти работать в компанию бесплатно.

Многие люди не хотят этого делать. Но пока вы молоды и не должны обеспечивать всю семью, а только в поиске себя, стоит рискнуть и согласиться на такие условия.

Если человек будет работать хорошо, ему в любом случае потом заплатят деньги. Самое главное, когда попадаете на работу — стать полезным сотрудником.

Стартовый капитал: нужно ли брать кредит под собственное дело

Алексей Тригубенко рассказывает: начинал со стартовым капиталом $800, которые использовал для ремонта машин партнера. А потом уже занимал деньги, брал кредиты, искал инвестора.

Я рекомендую начинать бизнес с суммой максимум $500–700. Это не слишком большие деньги для бизнеса.

— Поэтому даже если человек их потеряет, у него всегда будет возможность еще раз попробовать свое дело.

Но занимать большие суммы денег на старте Алексей не советует, ведь начинающий предприниматель еще не знает, как эффективно работать с большими деньгами и что влияет на прибыль компании.

Одалживать большие суммы под открытие бизнеса могут те, у кого достаточно средств и кто может себе позволить потерять лишние 10 или 50 тыс. грн.

А маленький стартовый капитал позволит вам протестировать свою бизнес-идею. Если она заработает на постоянной основе — тогда можно занимать деньги, чтобы увеличить товарооборот и больше зарабатывать.

Кроме того, можно начать бизнес как партнер и таким образом получать долю от прибыли.

Самостоятельное ведение бизнеса или партнерство

Для Алексея лучшим вариантом является ведение бизнеса в партнерстве, ведь он знает свои слабые стороны и привлекает партнеров, чтобы усилить их.

С партнером ты можешь вырасти гораздо быстрее, чем в одиночку.

— Поэтому я за то, чтобы начинать бизнес с партнером, если тебе не хватает компетенции.

Пример: вы производите качественные детские коляски, но не разбираетесь в продажах. Поэтому вам было бы полезно найти партнера, умеющего продавать товары. В этом случае компания начнет расти очень быстро.

Производитель не всегда умеет хорошо продавать, а продавец не будет классно производить.

Но бизнес-партнерство подходит не всем, ведь иногда у партнеров разное видение будущего компании. Один предпочитает приумножение прибыли, а другой — развитие компании и аккумуляцию средств именно на эти цели.

Поэтому самое главное в партнерстве — это порядочность.

Персонал: брать на работу новичка или профессионала

Алексей советует брать на работу среднего специалиста, знающего, как что-то делать, но над которым не нужно стоять. Хорошо, когда сотрудник стремится развиваться и расти в компании.

Расширение бизнеса обязательно или нет

Алексей Тригубенко говорит, что не всем предпринимателям нужно масштабировать бизнес, то есть расширять его. Впрочем, развивать компанию в любом случае нужно, потому что можно потерять ликвидность.

Пример: у вас была хорошая СТО. Но со временем клиентов стало меньше и расходы превысили заработки. А потом оказалось, что у вашего сервиса не было страницы в Instagram, поэтому конкуренты с помощью соцсети переманили клиентов к себе.

Если говорить о расширении, это может быть количественное увеличение штата или качественное расширение бизнеса, когда вы предоставляете более качественные услуги и они стоят дороже. Вы начинаете работать с другим ценовым сегментом.

Как справиться с неудачей в бизнесе

Нужно понимать, что нет волшебной пилюли. Все люди, которые зарабатывают деньги и делают бизнес, все страдают от неудач, всегда.

Но успешные люди отличаются тем, что воспринимают неудачи, как возможности для роста. Ведь когда вы однажды решили проблему и сталкиваетесь с ней снова, для вас это уже не проблема. Вы уже знаете, как ее решить.

Бизнес может закрыться, его можно потерять, его могут забрать. Может произойти что угодно. Но самое главное — это ваши навыки и знания.

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