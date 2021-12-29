Эктор Хименес-Браво рассказал, как не прогореть на ресторанном бизнесе в Украине

Любой бизнес, особенно рестораны, требует кредитов. По всему миру бизнесы строятся на кредитные деньги. И это правильно, отмечает в своем Instagram ресторатор и популярный шеф-повар Эктор Хименес-Браво.

— В них (кредитах — ред.) есть смысл, потому что ты можешь сделать намного больше, чем на собственные средства, и быстрее получить прибыль, — говорит он.

Однако, по его словам, в ресторанном бизнесе Украины кредиты очень дорогие и занимают значительную часть расходов.

Поэтому задача человека, стремящегося построить такой бизнес, оформить кредит под ставку не более 10% годовых, иначе это будет не рентабельно.

Как рассказал Эктор, в свое время он тоже брал кредиты на дом в Канаде, бизнес, машину.

Однако, сравнивая свою практику уплаты кредитов в Канаде и Украине, отмечает, что во втором случае рисковал значительно больше.

Ведь в Украине чувствовал себя менее защищенным. Особенно ощутимо это было во время локдауна, когда не было помощи от государства.

В Канаде звездный шеф-повар проблем с кредитами не имел.

— Потому что ставка годовых там до 3% — а это практически минимум, который не чувствуешь, — комментирует он.

К тому же, во время локдауна в стране кленового листа владельцам бизнеса выплачивали по 100 тысяч долларов, чтобы поддержать их и не разорить.

Советы предпринимателям-новичкам от Эктора Хименеса-Браво:

Занимайся своим делом

Тем, что знаешь, любишь, где ты преуспел наемным работником. Тем, чем горишь, где твоя страсть и любовь.

Ресторанный бизнес — не панацея

Не беги в него, не зная, как он работает. Ресторанный бизнес — один из самых мало прибыльных в мире.

Он просто на виду, поэтому все думают, что это круто и легко.

Ресторан не дает заработать большие деньги, это тяжелый труд, где нужно быть на связи и в контексте ежедневно 24/7/365.

Именно это я делал, поэтому мои рестораны уже давно прибыльные и успешно работают.

Своими силами можно заработать

Как говорят украинцы, вода камень точит.

Работай настойчиво, делай ее (свою работу — ред.) на самом высоком уровне, сравнивай себя с лучшими и тем, кем ты был вчера.

И помни, что сразу может не выстрелить. Иногда нужно один-два года, чтобы бизнес начал приносить доход.

Так что подстрахуй себя запасным вариантом, на всякий случай.

Жить своим делом и каждый день получать от этого удовольствие — большая удача. Однако, чтобы не попасть в сети эмоционального выгорания, разделить работу и личное все же нужно.

А как найти золотую середину между этими важными сферами жизни, советуем почитать в материале Work life balance: пять советов, как сохранить баланс между рабочим и личным.