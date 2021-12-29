Ектор Хіменес-Браво розповів, як не прогоріти на ресторанному бізнесі в Україні

Будь-який бізнес, особливо ресторани, вимагає кредитів. У всьому світі бізнеси будуються на кредитні гроші. І це правильно, зауважує у своєму Іnstagram ресторатор і популярний шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво.

— В них (кредитах — ред.) є сенс, тому що ти можеш зробити набагато більше, ніж за власні кошти, і швидше отримати прибуток, — говорить він.

Утім, за його словами, у ресторанному бізнесі України кредити дуже дорогі й займають значну частину витрат.

Тому завдання людини, яка прагне побудувати такий бізнес, оформити кредит під ставку не більше ніж 10% річних, інакше це буде не рентабельно.

Як розповів Ектор, свого часу він також брав кредити на будинок у Канаді, бізнес, машину.

Однак, порівнюючи свою практику сплати кредитів у Канаді та Україні, зазначає, що в другому випадку ризикував значно більше.

Адже в Україні почувався менш захищеним. Особливо відчутно це було під час локдауну, коли не було допомоги від держави.

Натомість у Канаді зірковий шеф-кухар проблем із кредитами не мав.

— Тому що ставка річних там до 3% — а це практично мінімум, якого не відчуваєш, — коментує він.

До того ж під час локдауну в країні кленового листя власникам бізнесу виплачували по 100 тисяч доларів, щоб підтримати їх, і вони не збанкрутіли.

Поради підприємцям-початківцям від Ектора Хіменеса-Браво:

Займайся своєю справою

Тим, що знаєш, любиш, де ти досяг успіху найманим працівником. Тим, чим гориш, де твоя пристрасть та любов.

Ресторанний бізнес — не панацея

Не біжи в нього, не знаючи, як він працює. Ресторанний бізнес — один із найменш дохідних у світі.

Він просто на виду, тому всі думають, що це круто та легко.

Ресторан не дає заробити великі гроші, це важка праця, де потрібно бути на зв’язку та в контексті щодня 24/7/365.

Саме це я робив, тому мої ресторани вже давно прибуткові та успішно працюють.

Своїми силами можна заробити

Як кажуть українці, вода камінь точить.

Працюй наполегливо, роби її (свою роботу — ред.) на найвищому рівні, порівнюй себе з найкращими і тим, ким ти був учора.

І пам’ятай, що одразу може не вистрілити. Іноді потрібно один-два роки, щоб бізнес став прибутковим.

Тож підстрахуй себе запасним варіантом, про всяк випадок.

Жити своєю справою і щодня отримувати від цього задоволення — великий успіх. Однак, щоб не потрапити в тенета емоційного вигорання, розділити роботу та особисте все ж таки потрібно.

А як віднайти золоту середину між цими надважливими сферами життя, радимо почитати в матеріалі Work life balance: п’ять порад, як зберегти баланс між робочим та особистим.