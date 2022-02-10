Ты мне больше не друг, или Законы здорового партнерства в бизнесе

Открыть бизнес вместе с другом — прекрасная идея, но все может закончиться тем, что не будет ни бизнеса, ни друга.

Именно поэтому следует соблюдать простые правила здорового партнерства, чтобы ничьи границы не были нарушены.

В любых отношениях важна качественная коммуникация. Если ее нет между влюбленными, то совсем скоро такие отношения закончатся.

Работает ли партнерство в бизнесе по такому же принципу?

Известная украинская бизнес-вумен Валерия Бородина рассказала на своей странице в Instagram о маленьких, но важных законах.

Они помогут сохранить друга, бизнес, деньги и собственный комфорт.

Плюс на плюс дает минус

Простое правило, которое все мы знаем еще со школы. Но использовать его можно не только в математических расчетах.

Очень важно разделять компетенции.

Если у вас и вашего бизнес-партнера одинаковые сильные стороны и навыки в смежных отраслях, то будет трудно работать на результат.

Иначе не будет баланса, рассказывает Валерия.

Важно разделять и отвечать за разные направления, таким образом взаимодополняя свои слабые стороны.

Соответственно, расти бизнес будет в два раза быстрее.

Повод для сотрудничества

Поэтому, прежде чем искать партнера, важно определиться, какую сторону он должен сбалансировать.

Есть три ресурса, которые могут стать поводом для партнерства:

Финансовый (деньги — популярный актив при создании партнерства). Социальный (связи могут быть активом для партнерства). Человеческий (компетенции — человек умеет делать то, в чем никогда не разберется другой).

Между прочим, финансовый ресурс среди трех считается самым слабым и шатким.

Поэтому если привлекаете средства, то старайтесь искать инвестора, который кроме финансов может дать и другой ресурс, например компетенцию.

Обсуждайте конец в начале

Перед тем, как сесть в лодку собственного бизнеса, обсуждайте все неудобное и все “а что если” на берегу:

как будете расходиться;

как будете делить бизнес;

будете ли продавать доли;

а что если кто-то из вас захочет выйти из бизнеса и заниматься другим проектом;

а как быть, если изменятся жизненные обстоятельства (декрет, переезд в другую страну).

Таких вопросов есть множество у каждой из сторон.

Поэтому крайне важно их обсудить в самом начале, чтобы иметь ясное представление о взглядах партнера на совместный бизнес.

Если нет пустых ожиданий, нет разочарований.

Партнер знает ваши взгляды, а вы его, и в той или иной кризисной ситуации вы поступите так, как проговорили, а не панически разорвете сотрудничество и дружбу.

В том случае, когда ваши взгляды кардинально расходятся, есть весомый повод задуматься о целесообразности сотрудничества.

Важно прийти к общему знаменателю

Перед тем как сесть в лодку, следует четко обсудить, куда вы должны в результате прийти.

То есть обсудить долгосрочные планы, которые каждый ожидает получить от бизнеса через 5/10/15 лет. Каковы у каждого из вас личные ценности и цели в проекте.

Четкое знание и осознание, что вы двигаетесь в одном направлении и преследуете общие цели, поможет избежать многих ссор и споров в будущем.

Ведь может оказаться, что кто-то работает ради прибыли, а кто-то хочет расширения бизнеса.

Когда определены сценарии для разных ситуаций, можно подписывать договор на основе проговоренного и отправляться в мир здорового партнерства и прибыли.

Включите рацию

Теперь, когда ваше партнерство стоит на здоровом фундаменте, проговорены компас и карты, которыми вы руководствуетесь, важно не потерять коммуникацию друг с другом.

Валерия советует раз в три — шесть месяцев давать друг другу обратную связь, что нравится, а что не устраивает.

Какие трудности возникают в работе и как это исправить.

Сначала будет необычно, но важно довести эту коммуникацию до отлаженного механизма, чтобы избежать дальнейших недоразумений.

Не бойтесь тяжелых разговоров

Как было сказано в начале, коммуникация — это основа любого партнерства.

В бизнесе эта коммуникация необходима не меньше, чем в отношениях, поэтому важно быть открытым к разговору, сотрудничеству и трудным решениям.

Прежде чем начинать партнерство в бизнесе, обсудите с собой:

умею ли я поднимать и обсуждать трудные вопросы?

могу ли я принимать человека с отличным от моего мнением и вместе искать компромиссы?

а в моменты, когда не устраивает партнёр, могу ли я напомнить себе, что и во мне не все идеально?

имеется ли готовность искренне обсуждать те вещи, о которых гораздо проще промолчать?

смогу ли я быть хорошим партнером, уметь слушать и слышать?

Эти фундаментальные вопросы раскроют тебе собственную готовность к бизнес-партнерству.

Твой интерес играет важную роль не только в здоровых отношениях, но и скажется на успешности проекта.

Осознанное партнерство — это непросто, но иначе не будет ни друга, ни бизнеса.

Найти бизнес-партнера и проговорить все нюансы — это далеко не все. На пути к открытию собственного дела есть много подводных камней, через которые приходится проходить наощупь.

Чтобы немного облегчить этот путь, прочитайте советы опытного бизнесмена Алексея Тригубенко, владельца таксопарка: как новичкам пройти от бизнес-идеи до стартового капитала.