Ты мне больше не друг, или Законы здорового партнерства в бизнесе

Открыть бизнес вместе с другом — прекрасная идея, но все может закончиться тем, что не будет ни бизнеса, ни друга.
Именно поэтому следует соблюдать простые правила здорового партнерства, чтобы ничьи границы не были нарушены.
В любых отношениях важна качественная коммуникация. Если ее нет между влюбленными, то совсем скоро такие отношения закончатся.
Работает ли партнерство в бизнесе по такому же принципу?
Известная украинская бизнес-вумен Валерия Бородина рассказала на своей странице в Instagram о маленьких, но важных законах.
Они помогут сохранить друга, бизнес, деньги и собственный комфорт.
Простое правило, которое все мы знаем еще со школы. Но использовать его можно не только в математических расчетах.
Очень важно разделять компетенции.
Если у вас и вашего бизнес-партнера одинаковые сильные стороны и навыки в смежных отраслях, то будет трудно работать на результат.
Иначе не будет баланса, рассказывает Валерия.
Важно разделять и отвечать за разные направления, таким образом взаимодополняя свои слабые стороны.
Соответственно, расти бизнес будет в два раза быстрее.
Поэтому, прежде чем искать партнера, важно определиться, какую сторону он должен сбалансировать.
Есть три ресурса, которые могут стать поводом для партнерства:
Между прочим, финансовый ресурс среди трех считается самым слабым и шатким.
Поэтому если привлекаете средства, то старайтесь искать инвестора, который кроме финансов может дать и другой ресурс, например компетенцию.
Перед тем, как сесть в лодку собственного бизнеса, обсуждайте все неудобное и все “а что если” на берегу:
Таких вопросов есть множество у каждой из сторон.
Поэтому крайне важно их обсудить в самом начале, чтобы иметь ясное представление о взглядах партнера на совместный бизнес.
Если нет пустых ожиданий, нет разочарований.
Если нет пустых ожиданий, нет разочарований.
Партнер знает ваши взгляды, а вы его, и в той или иной кризисной ситуации вы поступите так, как проговорили, а не панически разорвете сотрудничество и дружбу.
В том случае, когда ваши взгляды кардинально расходятся, есть весомый повод задуматься о целесообразности сотрудничества.
Перед тем как сесть в лодку, следует четко обсудить, куда вы должны в результате прийти.
То есть обсудить долгосрочные планы, которые каждый ожидает получить от бизнеса через 5/10/15 лет. Каковы у каждого из вас личные ценности и цели в проекте.
Четкое знание и осознание, что вы двигаетесь в одном направлении и преследуете общие цели, поможет избежать многих ссор и споров в будущем.
Ведь может оказаться, что кто-то работает ради прибыли, а кто-то хочет расширения бизнеса.
Когда определены сценарии для разных ситуаций, можно подписывать договор на основе проговоренного и отправляться в мир здорового партнерства и прибыли.
Теперь, когда ваше партнерство стоит на здоровом фундаменте, проговорены компас и карты, которыми вы руководствуетесь, важно не потерять коммуникацию друг с другом.
Валерия советует раз в три — шесть месяцев давать друг другу обратную связь, что нравится, а что не устраивает.
Валерия советует раз в три — шесть месяцев давать друг другу обратную связь, что нравится, а что не устраивает.
Какие трудности возникают в работе и как это исправить.
Сначала будет необычно, но важно довести эту коммуникацию до отлаженного механизма, чтобы избежать дальнейших недоразумений.
Как было сказано в начале, коммуникация — это основа любого партнерства.
В бизнесе эта коммуникация необходима не меньше, чем в отношениях, поэтому важно быть открытым к разговору, сотрудничеству и трудным решениям.
Прежде чем начинать партнерство в бизнесе, обсудите с собой:
Эти фундаментальные вопросы раскроют тебе собственную готовность к бизнес-партнерству.
Твой интерес играет важную роль не только в здоровых отношениях, но и скажется на успешности проекта.
Осознанное партнерство — это непросто, но иначе не будет ни друга, ни бизнеса.
Найти бизнес-партнера и проговорить все нюансы — это далеко не все. На пути к открытию собственного дела есть много подводных камней, через которые приходится проходить наощупь.
Чтобы немного облегчить этот путь, прочитайте советы опытного бизнесмена Алексея Тригубенко, владельца таксопарка: как новичкам пройти от бизнес-идеи до стартового капитала.