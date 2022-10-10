Моббинг на работе — это серьезно. Как защитить себя и какое наказание ждет обидчиков

В этом году в украинское законодательство планируют ввести новое понятие — моббинг. За него будет предусмотрен немаленький штраф.
Соответствующий законопроект был принят в первом чтении в августе. Окончательно принять решение в Раде могут после рассмотрения во втором чтении.
Но что это за термин? Народный депутат, председатель подкомитета по вопросам высшего образования Комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина объяснила изданию УП.Життя, что подразумевается под моббингом и как защитить себя от него.
В законопроекте моббинг определяется как действия работодателя или трудового коллектива, которые направлены на унижение достоинства и чести работника, его профессиональной репутации путем психологического и/или экономического давления.
Моббинг создает вокруг человека напряженную, враждебную, оскорбительную атмосферу, которая заставляет личность недооценивать свою профессиональную пригодность.
Гришина приводит три типичных признака моббинга:
Чаще всего обидчики прибегают к экономическому и психологическому давлению на пострадавших. Это может быть:
Чтобы наказать обидчиков, нужно зафиксировать действия коллег или своего руководства. Например, записать на диктофон разговоры, сохранить электронную переписку, сделать копии предписаний о премировании и документа, определяющего основания дополнительных начислений.
Затем следует написать жалобу и вместе с доказательствами отправить ее в Держпраці. Ведомство назначит проверку, дополнительно зафиксирует доказательства, выпишет протокол.
Это все отправят в суд, который должен установить наличие моббинга и назначение штрафа обидчикам.
Потерпевший также может подать иск о возмещении материального или морального вреда. Для этого необходимо предоставить суду доказательства такой необходимости.
Например, чеки об оплате консультаций с психологом или покупке лекарств для устранения негативных последствий моббинга.
Законопроект предусматривает следующие наказания за моббинг:
Открыть дело вместе с другом — прекрасная идея, но все может закончиться тем, что не будет ни компании, ни друга. Читай, что такое здоровое партнерство в бизнесе и как его добиться.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!