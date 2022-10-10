Моббинг на работе — это серьезно. Как защитить себя и какое наказание ждет обидчиков

В этом году в украинское законодательство планируют ввести новое понятие — моббинг. За него будет предусмотрен немаленький штраф.

Соответствующий законопроект был принят в первом чтении в августе. Окончательно принять решение в Раде могут после рассмотрения во втором чтении.

Но что это за термин? Народный депутат, председатель подкомитета по вопросам высшего образования Комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина объяснила изданию УП.Життя, что подразумевается под моббингом и как защитить себя от него.

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Что такое моббинг

В законопроекте моббинг определяется как действия работодателя или трудового коллектива, которые направлены на унижение достоинства и чести работника, его профессиональной репутации путем психологического и/или экономического давления.

Моббинг создает вокруг человека напряженную, враждебную, оскорбительную атмосферу, которая заставляет личность недооценивать свою профессиональную пригодность.

Признаки моббинга

Гришина приводит три типичных признака моббинга:

Наличие сторон конфликта: обидчика, потерпевшего, иногда наблюдателей. Нанесение морального вреда, унижение, чувство страха и тревоги, подчинение работника интересам обидчика, социальная изоляция потерпевшего, принуждение к смене места работы и т.д. Повторяемость таких действий.

Виды моббинга

Чаще всего обидчики прибегают к экономическому и психологическому давлению на пострадавших. Это может быть:

неравная оплата труда;

безосновательное лишение премий и бонусов;

угрозы и запугивание;

высмеивание;

клевета;

неравномерное распределение нагрузки;

пренебрежительные и оскорбительные слова;

отрицательное выделение работника из коллектива;

снижение квалификации;

лишение перспектив карьерного роста и т.д.

Как защитить себя

Чтобы наказать обидчиков, нужно зафиксировать действия коллег или своего руководства. Например, записать на диктофон разговоры, сохранить электронную переписку, сделать копии предписаний о премировании и документа, определяющего основания дополнительных начислений.

Затем следует написать жалобу и вместе с доказательствами отправить ее в Держпраці. Ведомство назначит проверку, дополнительно зафиксирует доказательства, выпишет протокол.

Это все отправят в суд, который должен установить наличие моббинга и назначение штрафа обидчикам.

Потерпевший также может подать иск о возмещении материального или морального вреда. Для этого необходимо предоставить суду доказательства такой необходимости.

Например, чеки об оплате консультаций с психологом или покупке лекарств для устранения негативных последствий моббинга.

Наказание за моббинг

Законопроект предусматривает следующие наказания за моббинг:

100-150 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (1700-2550 грн) или 20-40 часов общественных работ;

200-300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (3400-5100 грн) или 40-60 часов общественных работ за совершение повторно в течение года или группой лиц.

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