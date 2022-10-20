Профессия не только для мужчин! Как увеличить количество женщин в IT — рассказывает эксперт

“Стеклянный потолок” и разделение профессий на “мужские” и “женские” наконец-то уходят из нашего окружения. Каждый и каждая может выбрать профессию по душе. А что с украинской индустрией IT? Всё больше женщин работает и в этой сфере.

Читай в материале, как увеличить количество женщин в IT.

Женщины в украинском IT

IT-предприниматель Сергей Токарев поделился с УП мыслями об украинском рынке IT, почему женщин там меньше, чем мужчин, и как это исправить.

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В последнее десятилетие доля женщин в украинской сфере IT начала стремительно расти. Теперь четверть работников рынка именно IT-специалистки. Принадлежит женщинам и третья часть руководящих должностей этой индустрии.

Баланс в команде необходим для принятия качественных технологических решений. По наблюдениям Сергея, именно команды с равным количеством мужчин и женщин предлагали самые эффективные варианты работы и развития.

Однако даже сейчас, когда люди борются за свои права, против неравенства, стереотипов и т. д., женщины жертвуют своим желанием развиваться в IT из-за гендерных предубеждений. Как о них забыть?

Гендерные предубеждения в IT

Вопрос гендера до сих пор часто препятствует женщинам и мужчинам выбирать профессию их мечты. Как правило, это начинается в школе. Рассмотрим на примере девушек-школьниц путь к профессии в IT и что на нем мешает?

Она хорошо знает математику и физику, любит точные науки. Ей интересно программирование. Однако она слышит стереотип, что большинство девушек — гуманитарии, а парней — технари.

Статистика же говорит об обратном: средний балл ВНО по точным наукам является почти одинаковым у парней и девушек.

Есть еще семейный фактор. Если родители видят своего ребенка учительницей или врачом и не поддерживают ее мечту стать, например, специалисткой IT — часто они поступают туда, куда сказали родители.

Но даже на желаемой специальности студентку могут встречать предубеждения. До сих пор можно услышать насмешки “девушки просто ищут себе мужчину в IT” или другие.

“Любимый” вопрос работодателей о декрете также часто преследует женщин во время трудоустройства.

Наглядный пример, как до сих пор бытующие гендерные стереотипы способны демотивировать идти в IT и развивают неравенство.

Как увеличить количество женщин в IT

Потребность увеличить количество женщин в IT есть. И она велика. Ведь на рынке не хватает специалистов по кибербезопасности, data science, artificial intelligence и machine learning.

Прежде всего нужно с детства учить детей тому, что мы можем стать кем захотим и гендер в этом роли не играет.

Чтобы решить проблему количества женщин в IT, можно создавать тематические клубы и сообщества, чтобы они искали единомышленниц и имели к кому обратиться за советом, говорит эксперт.

А еще развивать курсы программирования, добиваться гендерного паритета среди преподавательского и менторского состава, чтобы студентки могли видеть и общаться с будущими коллегами.

Поддерживать и посещать обучающие инициативы для девушек и женщин также необходимо. Так мы можем изменить не только количество трудоустроенных специалисток, но и сам подход к сфере в Украине.

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