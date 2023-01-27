Советы для девушек: как перестать бояться и начать работать в IT

Из-за войны многие женщины потеряли работу и начали искать свое будущее в другой профессии. Поскольку одним из самых перспективных и стабильных направлений является ИТ, то многие начали искать себя именно там.

Выучить — не так сложно, как начать реальную работу. Чтобы сделать этот последний шаг навстречу профессии мечты, нужно переступить через собственные и внушенные страхи, стандарты и предубеждения.

Если ты новенькая в IT и хочешь развиваться и работать в этой сфере, то отбрось мысль, что там только мужчины и приготовься к марафону, ведь конкуренции в этой сфере стало больше.

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Профессиональными советами и секретами поделились Software Engeneer Алексей Герасименко, Project Manager Владимир Белоус и HR business partner Юлия Пшеничная.

Памятка для новеньких в IT

Если ты только начинаешь свой путь в IT, то пригодятся базовые советы от Software Engeneer Алексея Герасименко. Он рассказал, на что стоит обратить внимание новичкам:

Важно научиться учиться регулярно и эффективно.

Не все источники одинаково полезны, иногда старенькая книга лучше свежего видеокурса, поэтому пробуй разные форматы. При этом мотивационные видео — это всегда хорошо.

Теория не заменит практику и опыт, поэтому делай для своего портфолио маленький, но полноценный пет-проект.

Очень важно найти коллег по обучению для обмена опытом.

Развивай софт-скилы, ведь прохождение собеседований — это отдельный навык.

Постепенно, но регулярно подтягивай английский.

Иногда мы боимся сделать первый шаг, потому что не уверены в собственных силах, способностях или у нас есть определенные пробелы в знаниях.

Иметь сомнения и стремиться знать больше в своей профессии — это нормально. Однако не должно мешать реальным проектам или карьерному продвижению, такого же мнения и эксперт Владимир Белоус.

Так, Герасименко отметил, что не стоит ждать, когда будешь знать достаточно, чтобы открыть сложную книгу, стартовать пет-проект, отправиться на курсы от компании или на вакансию.

Достаточно не будет никогда, поэтому действуй на опережение. Это вызов, в котором ты растешь с каждым шагом и переходишь на следующую ступеньку.

А Владимир Белоус посоветовал понять, что не знать всего в IT и при этом оставаться крутым профессионалом, с которым хотят работать — это нормально. Иногда релевантный опыт нужен больше, чем все знания мира.

В шаге от вакансии: советы от HR

Если ты уже на стадии поиска работы, то полезными будут советы от HR Юли Пшеничной.

Тем, кто хочет заниматься технологиями, то есть быть individual contributors, важны не только прикладные знания, а и персональные и социальные навыки.

Это значит, что нужно уметь брать ответственность за собственное развитие, работать в команде на общий результат и быть гиком в своей области.

Проектным менеджерам HR рекомендует развивать менеджерские привычки. То есть уметь проводить мотивационные встречи лицом к лицу, строить персональные планы развития (PDP), имплементировать различные подходы к планированию и разработке (SDLC, Agile, Waterfall).

Если ты HR, который хочет перейти в IT из другой области, хорошо бы иметь опыт проведения коучинговых сессий и фасилитаций.

Важно также разобраться в специфике работы в IT-компаниях и в профессиональной терминологии. И, конечно, стоит хорошо ориентироваться в трендах своей профессии.

Если ты понимаешь, что нуждаешься в помощи, чтобы начать, найти работу или просто увеличить уверенность в собственных силах, то всегда можно обратиться за помощью ментора.

Он во всем поддержит, поможет раскрыться, найти первую вакансию и поверить в свои силы.

Если сейчас ты только мечтаешь стать специалистом в этой сфере, то читай, с чего начать путь в IT, детали найдешь в нашем материале.

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