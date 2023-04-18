Де шукати вакансії для роботи у Європі та світі: перелік корисних сервісів

Тисячі українців виїхали за кордон. Однак не всім щастить знайти роботу мрії одразу, та й не всі можуть швидко пристосуватися до нового мовного середовища, що ускладнює пошуки роботи.

Добре, що ми живемо в еру технологій та інтернету. Щоб знайти роботу в сучасному світі, достатньо відкрити один із сервісів і відправляти резюме в зручному ліжку.

Якщо ти натхненно прагнеш знайти нову роботу в Європі й не тільки, але ніяк не вдається, у матеріалі знайдеш підбірку корисних сервісів для її пошуку.

Зараз також дивляться

Сервіси для пошуку роботи у Європі

LinkedIn — професійна соціальна мережа, де можна розмістити інформацію про себе, свої вміння та активно вести профіль. Водночас мережа є майданчиком для пошуку роботи.

Популярний LinkedIn не лише в Європі, загалом мережею користуються в ділових цілях у 200 країнах світу.

Glassdoor — на сайті розміщують безліч вакансій. Крім того, співробітники мають змогу анонімно оцінювати компанії, а користувачі переглядати зарплати, тож за допомогою Glassdoor можна знайти собі ідеальне місце для роботи.

Monster — найбільший міжнародний портал для пошуку роботи. На сайті пошук вакансій ведеться за локаціями.

XING — професійна соціальна мережа для пошуку роботи в Німеччині та інших країнах Європи.

Angel.co — якщо у великі компанії, які існують вже кількадесят років, потрапити важко, можна спробувати свої сили в нових проектах. Платформа Angel.co створена для пошуку роботи за кордоном у стартапах.

Welcometothejungle — якщо хочеш стати спеціалістом у новому проекті й розвивати його з нуля, то можеш пошукати роботу на французькому порталі, який має безліч вакансій у стартапах.

Ictjob.de — якщо ти шукаєш портал виключно для пошуку роботи в IT, то цей німецький сервіс спростить тобі пошук таких вакансій.

Ranstad — європейський портал з вакансіями, однак головною його фішкою є можливість знайти тимчасову роботу чи підробіток на вихідні.

Америка, Великобританія та інші країни світу: пошук вакансій

Indeed — чи не найпопулярніша платформа для пошуку роботи у світі, тож вона стане тобі у пригоді не лише у Європі, а й у будь-якій частині світу.

CareerBuilder — один із найпопулярніших сайтів для пошуку роботи у США. Тут є можливість подивитися, скільки людей претендує на обрану вакансію.

Reed.co.uk — портал для пошуку роботи у Великій Британії.

Віддалена робота: пошук вакансій

Flexjobs — сервіс буде корисним фрілансерам і тим, хто шукає віддалену роботу. Тож ти можеш працювати на найкращі компанії світу з будь-якої країни.

Infojobs.net — іспанський портал з пошуку роботи, який має окремий розділ з вакансіями для віддаленої роботи. Загалом на сайті генеруються 1500 нових вакансій на день, тож рано чи пізно ти точно знайдеш свою.

Infojobs.it — цей портал майже ідентичний до попереднього, лишень це італійський портал. Сервіс відвідує близько 2,2 мільйона активних користувачів на місяць.

Пошук роботи може бути виснажливою справою, адже треба передивитися чимало вакансій та надіслати багато резюме.

А як скласти та надіслати вдале резюме, з яким тебе швидше візьмуть на хорошу вакансію, читай у матеріалі.

Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.