Где искать вакансии для работы в Европе и мире: список полезных сервисов

Тысячи украинцев уехали за границу. Однако не всем удастся найти работу мечты сразу, да и не все могут быстро приспособиться к новой языковой среде, усложняющей поиски работы.

Хорошо, что мы живем в эпоху технологий и интернета. Чтобы найти работу в современном мире, достаточно открыть один из сервисов и отправлять резюме прямиком из удобной кровати.

Если ты стремишься найти новую работу в Европе и не только, но никак не удается, то в материале найдешь подборку полезных сервисов для ее поиска.

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Сервисы для поиска работы в Европе

LinkedIn — профессиональная социальная сеть, где можно разместить информацию о себе, своих умениях и активно вести профиль. В то же время, сеть является площадкой для поиска работы.

Популярный LinkedIn не только в Европе, в целом сетью пользуются в деловых целях в 200 странах мира.

Glassdoor — на сайте размещают множество вакансий. Кроме того, сотрудники могут анонимно оценивать компании, а пользователи просматривать зарплаты, с помощью Glassdoor можно найти себе идеальное место для работы.

Monster — крупнейший международный портал для поиска работы. На сайте поиск работы ведется по локациям.

XING — профессиональная социальная сеть для поиска работы в Германии и других странах Европы.

Angel.co — если в крупные компании, существующие уже несколько десятков лет, попасть трудно, можно попробовать свои силы в новых проектах. Платформа Angel.co предназначена для поиска работы за границей в стартапах.

Welcometothejungle — также найти работу в стартапах можно на этом французском портале.

Ictjob.de — если ты ищешь портал исключительно для поиска работы в IT, то этот немецкий сервис упростит поиск таких вакансий.

Ranstad — европейский портал с вакансиями, однако главной его фишкой является поиск временной работы или подработки на выходные.

Америка, Великобритания и другие страны мира: поиск вакансий

Indeed — едва ли не самая популярная платформа для поиска работы в мире, поэтому она пригодится тебе не только в Европе, но и в любой части мира.

CareerBuilder — один из самых популярных сайтов для поиска работы в США. Здесь можно посмотреть, сколько людей претендует на выбранную вакансию.

Reed.co.uk — портал для поиска работы в Великобритании.

Удаленная работа: поиск вакансий

Infojobs.net — испанский портал по поиску работы, имеющий отдельный раздел с вакансиями для удаленной работы.

В общей сложности на сайте генерируются 1500 новых вакансий в день, так что рано или поздно ты точно найдешь свою.

Infojobs.it — этот портал почти идентичен предыдущему, только он итальянский. Сервис посещает около 2,2 миллиона активных пользователей в месяц.

Flexjobs — сервис будет полезным фрилансерам и ищущим удаленную работу. Так что ты можешь работать на лучшие компании мира из любой страны.

Поиск работы может быть утомительным делом, ведь нужно пересмотреть немало вакансий и прислать много резюме.

А как составить и прислать удачное резюме, с которым тебя скорее примут хорошую вакансию, читай в материале.

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