Стремятся работать на себя! За сентябрь 2023 украинцы открыли рекордное количество бизнесов

За сентябрь 2023 украинцы открыли рекордное количество новых бизнесов и собственных дел. Это количество превысило 35 тысяч ФЛП, согласно данным Opendatabot. Читай в нашем материале, в каких отраслях больше всего открывают бизнес во время войны.

Сколько новых бизнесов открыли украинцы в сентябре 2023

Несмотря на полномасштабную войну, украинцы смогли установить новый рекорд за последние годы — 35587 ФЛП, открытых за месяц. Предыдущий рекорд случился в июне 2023, тогда количество новых бизнесов за месяц было почти 31500.

Количество новых предпринимателей растет, с начала года их зарегистрировалось более 227 тыс. Наиболее популярными и востребованными сферами, в которых открывают новый бизнес, являются розничная и оптовая торговля, предоставление индивидуальных услуг.

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Кафе и рестораны сравнялись с компьютерным программированием по количеству открытых дел — по 5,7%. Меньше всего новых бизнесов открыли в области образования и торговли авто.

В реальных цифрах статистика открытых собственных дел за сентябрь такова:

розничная торговля — 12 777 (35.9%);

12 777 (35.9%); предоставление других индивидуальных услуг — 3 244 (9.1%);

3 244 (9.1%); оптовая торговля — 2 343 (6.6%);

2 343 (6.6%); кафе и рестораны — 2 025 (5.7%);

2 025 (5.7%); компьютерное программирование — 2016 (5.7%);

2016 (5.7%); предоставление информационных услуг — 1329 (3.7%);

1329 (3.7%); образование — 1228 (3.5%);

1228 (3.5%); транспорт — 1198 (3.4%);

1198 (3.4%); оптовая и розничная торговля авто — 923 (2.6%);

923 (2.6%); другие — 8 504 (23.9%).

Наибольшая часть новых ФЛП открывается в Киеве и области (21%). На втором и третьем местах по количеству предпринимателей — Днепропетровская и Львовская область соответственно.

Наименьшее количество собственных дел открывается на временно оккупированных территориях, а также на тех, где активно идут боевые действия.

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