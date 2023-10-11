Стремятся работать на себя! За сентябрь 2023 украинцы открыли рекордное количество бизнесов

За сентябрь 2023 украинцы открыли рекордное количество новых бизнесов и собственных дел. Это количество превысило 35 тысяч ФЛП, согласно данным Opendatabot. Читай в нашем материале, в каких отраслях больше всего открывают бизнес во время войны.
Несмотря на полномасштабную войну, украинцы смогли установить новый рекорд за последние годы — 35587 ФЛП, открытых за месяц. Предыдущий рекорд случился в июне 2023, тогда количество новых бизнесов за месяц было почти 31500.
Количество новых предпринимателей растет, с начала года их зарегистрировалось более 227 тыс. Наиболее популярными и востребованными сферами, в которых открывают новый бизнес, являются розничная и оптовая торговля, предоставление индивидуальных услуг.
Кафе и рестораны сравнялись с компьютерным программированием по количеству открытых дел — по 5,7%. Меньше всего новых бизнесов открыли в области образования и торговли авто.
Фото: Opendatabot
В реальных цифрах статистика открытых собственных дел за сентябрь такова:
Наибольшая часть новых ФЛП открывается в Киеве и области (21%). На втором и третьем местах по количеству предпринимателей — Днепропетровская и Львовская область соответственно.
Наименьшее количество собственных дел открывается на временно оккупированных территориях, а также на тех, где активно идут боевые действия.
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