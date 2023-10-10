Нужны только заявление и десять дней? Как получить справку о доходах в налоговой и онлайн

Когда стремишься открыть визу или получить страховые выплаты, оформить субсидию или пенсию, тогда приходится искать и пытаться получить много нужных бумаг, в том числе думать над тем, как получить справку о доходах в налоговой и онлайн.

Как получить справку о доходах в налоговой

Выдать справку о доходах могут работники главных управлений Государственной налоговой службы Украины в областях и Киеве.

Для этого следует подать заявление в произвольной форме на получение услуги. Важно понимать, что заявление должно содержать достаточную информацию о лице, которое обращается с запросом, а также его подпись.

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Это можно сделать лично в одном из управлений налоговой службы, или же через законного представителя.

Также заявление можно отправить по почте заказным письмом, или заказать заявление на получение справки онлайн в электронном кабинете на сайте Государственной налоговой службы Украины или в Дії. Необходимый документ сформируют на основании поданной декларации об имущественном положении и доходах.

Получить справку можно как лично, так и через законного представителя или по почте на указанный адрес. Она должна быть готова через десять рабочих дней после обращения.

Как получить справку о доходах онлайн

Войди в электронный кабинет по ссылке, с использованием электронного ключа. Выбери раздел Электронный кабинет для граждан, а затем Запросы. Заполни все необходимые поля. Нажми Подписать и отправить. Зайди в раздел Отправленные документы. Проверь, появился ли запрос. Найди справку в разделе Входные документы под названием Сведения из Государственного реестра физлиц — налогоплательщиков о сумме/источниках уплаченных налогов. Загрузи справку о доходах.

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