Потрібні лише заява та десять днів? Як отримати довідку про доходи в податковій та онлайн

Коли прагнеш відкрити візу чи отримати страхові виплати, оформити субсидію чи пенсію, тоді доводиться шукати та намагатись дістати багато потрібних паперів, зокрема й думати над тим, як отримати довідку про доходи в податковій та онлайн.
Видати довідку про доходи можуть працівники головних управлінь Державної податкової служби України в областях та Києві.
Для цього потрібно подати заяву у довільній формі на отримання послуги. Важливо розуміти, що заява має містити достатню інформацію про особу, яка звертається із запитом, а також її підпис.
Це можна зробити особисто в одному з управлінь податкової служби, або ж через законного представника.
Також заяву можна відправити поштою рекомендованим листом чи замовити заяву на отримання довідки онлайн в електронному кабінеті на сайті Державної податкової служби України чи в Дії. Необхідний документ сформують на підставі поданої декларації про майновий стан і доходи.
Отримати довідку можна як особисто, так і через законного представника чи поштою на вказану адресу. Вона має бути готова за десять робочих днів після звернення.
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