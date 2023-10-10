Потрібні лише заява та десять днів? Як отримати довідку про доходи в податковій та онлайн

Коли прагнеш відкрити візу чи отримати страхові виплати, оформити субсидію чи пенсію, тоді доводиться шукати та намагатись дістати багато потрібних паперів, зокрема й думати над тим, як отримати довідку про доходи в податковій та онлайн.

Як отримати довідку про доходи у податковій

Видати довідку про доходи можуть працівники головних управлінь Державної податкової служби України в областях та Києві.

Для цього потрібно подати заяву у довільній формі на отримання послуги. Важливо розуміти, що заява має містити достатню інформацію про особу, яка звертається із запитом, а також її підпис.

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Це можна зробити особисто в одному з управлінь податкової служби, або ж через законного представника.

Також заяву можна відправити поштою рекомендованим листом чи замовити заяву на отримання довідки онлайн в електронному кабінеті на сайті Державної податкової служби України чи в Дії. Необхідний документ сформують на підставі поданої декларації про майновий стан і доходи.

Отримати довідку можна як особисто, так і через законного представника чи поштою на вказану адресу. Вона має бути готова за десять робочих днів після звернення.

Як отримати довідку про доходи онлайн

Увійти до Електронного кабінету за посиланням, з використанням електронного ключа. Обрати розділ Електронний кабінет для громадян, а потім Запити. Заповнити всі необхідні поля. Натиснути Підписати та надіслати. Зайти до розділу Надіслані документи. Перевірити, чи з’явився запит. Знайти довідку в розділі Вхідні документи під назвою Відомості з Державного реєстру фізосіб — платників податку про суму/джерела сплачених податків. Завантажити довідку про доходи.

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