Більше не живеш в Україні? Чи треба подавати декларацію про доходи біженцям

Через повномасштабне вторгнення близько 7,9 млн українців переїхали до ЄС у пошуках тимчасового притулку.

За цей час багатьом вдалося знайти роботу та облаштуватися в новій країні, однак це не означає, що стосунки з українською податковою завершені.

Відомо, що з 1 січня до 1 травня кожного року громадяни України зобов’язані подати річну декларацію про майновий стан і доходи за попередній рік до Державної податкової служби (ДПС).

Чи стосується цей закон українських біженців, тих, хто сплачує податки в іншій країні, і що буде, якщо не подати декларацію, розповів професор, експерт Growford Institute Костянтин Швабій.

Декларація про доходи: як це працює

До 2022 року громадяни подавали близько 600–700 тис. декларацій. Завдяки цьому державний бюджет отримував додаткові декілька мільярдів гривень. Наприклад, за 2021 рік сума становила 2,5 млрд грн.

Декларувати доходи мають державні службовці, ФОП, особи, які бажають отримати податкову знижку тощо. У переліку є й особи, які виїхали за кордон на постійне проживання, але лишилися резидентами України.

Тож цього року держава очікує отримати набагато більше декларацій про дохід. Це зумовлено кількістю людей, які отримали тимчасовий притулок за кордоном, а отже, і певні трудові та соціальні прибутки там.

Стаття 170 Податкового кодексу передбачає, що громадяни повинні декларувати свої іноземні доходи. За незадекларовані доходи можна легко отримати 2 млн грн штрафу та більше.

Тож до 1 травня слід задекларувати іноземні надходження та подати декларацію через електронний кабінет платника податку. Звісно ж, якщо плануєш лишатися громадянином та резидентом України.

Експерт додав, що згідно зі статтею 102 ПКУ відлік строку давності зупиняється на будь-який період, протягом якого платник податків безперервно перебуває поза межами України, або строк перебування дорівнює чи є більшим за 183 дні.

Чому я маю декларувати іноземні доходи, якщо не живу в Україні?

Чому треба декларувати доходи в Україні, якщо все життя і робота тепер за кордоном, а роботодавець сплачує податок в країні перебування? Логічне питання.

Річ у тім, що особи, які отримали тимчасовий захист та податковий номер країни ЄС, усе ще є резидентами України. Адже, змінюючи країну перебування, неможливо автоматично отримати статус її податкового резидента.

Якщо фізична особа проживає в обох державах, вона вважається резидентом тієї, де має громадянство. Це правило визначене конвенціями для уникнення подвійного оподаткування.

Виходить, навіть якщо ти сплачуєш податки в іноземній країні, за статтею конвенції про усунення подвійного оподаткування декларувати доходи в Україні все ж доведеться.

Щоправда, можна врахувати сплачені податки під час декларування доходів в Україні — це допоможе заплатити менше.

Звісно, можна змінити резидентство. Однак тоді доходами, які підлягають оподаткуванню, можуть зацікавитись податкові органи країни перебування.

Скільки податків мають платити українці за іноземні прибутки

З усіх іноземних прибутків, окрім фінансової допомоги, сплатити доведеться 19,5% податків. Цю суму можна зменшити, якщо ти сплачував(-ла) податки в країні перебування.

Вираховуючи знижку, багато хто виходить з порівняння перших (мінімальних) ставок податку. Вважається, якщо ставка вища, ніж в Україні, то й платити нічого не треба, однак це не так.

Незалежно від різниці ставок доведеться заплатити фіксовані 1,5% з прибутків.

З яких доходів треба сплачувати відсоток податків

Важливо знати, що не з усіх надходжень доведеться сплачувати податок. Експерт виокремив три категорії людей, які тимчасово перемістилися за кордон та отримують там певні доходи.

Хто отримує допомогу з державних коштів. Для них податкових зобов’язань в Україні не виникає.

Допомога з бюджетів країн, що прихистили українців, за 2022 і 2023 роки не оподатковується. Проте громадяни все ж повинні задекларувати такі кошти.

Хто отримує допомогу та/або продовжує працювати в українській компанії. За цих людей податки вже сплачені джерелами доходу, тож зобов’язань теж немає.

Хто офіційно працює на іноземного роботодавця. Саме ця категорія людей має сплачувати податок з трудових надходжень.

Щоб сплачені податки було зараховано, слід дотримуватися такої інструкції:

Отримай довідку про суму сплаченого податку та збору. Отримай довідку про базу та/або об’єкт оподаткування. Легалізуй її у відповідній закордонній дипломатичній установі України тієї країни, де отримувався дохід.

Тим часом довоєнні податки та перевірки повертаються в Україну — деталі читай у матеріалі.

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