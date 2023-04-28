Больше не живешь в Украине? Нужно ли подавать декларацию о доходах беженцам

Из-за полномасштабного вторжения около 7,9 млн украинцев переехали в ЕС в поисках временного убежища.

За это время многим удалось найти работу и обустроиться в новой стране, однако это не значит, что отношения с украинской налоговой закончены.

Известно, что с 1 января по 1 мая каждый год граждане Украины обязаны подать годовую декларацию об имущественном положении и доходах за предыдущий год в Государственную налоговую службу (ГНС).

Касается ли эта обязанность украинских беженцев, тех, кто платит налоги в другой стране, и что будет, если не подать декларацию, рассказал профессор, эксперт Growford Institute Константин Швабий.

Декларация о доходах: как это работает

К 2022 году граждане подавали около 600–700 тыс. деклараций. Это позволяло государственному бюджету получать дополнительные несколько миллиардов гривен. Например, за 2021 год сумма составляет 2,5 млрд грн.

Декларировать доходы должны государственные служащие, ФЛП, лица, желающие получить налоговую скидку. В перечне есть и лица, выехавшие за границу на постоянное проживание, но оставшиеся резидентом Украины.

В этом году государство ожидает получить гораздо больше деклараций о доходе. Это обусловлено количеством людей, получивших временное убежище за границей, а значит и определенные трудовые и социальные доходы за рубежом.

Статья 170 Налогового кодекса предусматривает, что граждане должны декларировать свои иностранные доходы. За незадекларированные доходы можно легко получить 2 млн грн штрафа и больше.

Так что до 1 мая следует задекларировать иностранные доходы и подать декларацию через электронный кабинет налогоплательщика. Конечно, если планируешь оставаться гражданином и резидентом Украины.

Эксперт добавил, что согласно статье 102 НКУ отсчет срока давности останавливается на любой период, в течение которого налогоплательщик непрерывно находится за пределами Украины, или срок пребывания равен или больше 183 дней.

Почему мне нужно декларировать иностранные доходы, если не живу в Украине?

Почему нужно декларировать доходы в Украине, если вся жизнь и работа теперь за границей, а работодатель платит налог в стране пребывания? Логический вопрос.

Дело в том, что лица, получившие временную защиту и налоговый номер страны ЕС, все еще являются резидентами Украины. Ведь, меняя страну пребывания, невозможно автоматически получить статус ее налогового резидента.

Если физическое лицо проживает в обоих государствах, оно считается резидентом того, где имеет гражданство. Это правило определено конвенциями во избежание двойного налогообложения.

Получается, даже если ты платишь налоги в другой стране, согласно статье конвенции об устранении двойного налогообложения декларировать доходы в Украине все же придется.

Правда, можно учесть уплаченные налоги при декларировании доходов в Украине — это позволит заплатить меньше.

Конечно, можно сменить резидентство. Однако тогда доходами, которые подлежат налогообложению, могут заинтересоваться налоговые органы страны пребывания.

Сколько налогов должны платить украинцы за иностранные доходы

За все иностранные доходы, кроме финансовой помощи, уплатить придется 19,5% налогов. Эту сумму можно уменьшить, если ты уплачивал(-а) налоги в стране пребывания.

Вычисляя скидку, многие исходят из сравнения первых (минимальных) ставок налога. Считается, если ставка выше, чем в Украине, то и платить ничего не надо, однако это не так.

Какова бы ни была разница ставок, все же придется заплатить фиксированные 1,5% с доходов.

С каких доходов нужно уплачивать процент налогов

Важно знать, что не по всем денежным поступлениям придется платить налог. Эксперт выделил три категории людей, временно переместившихся за границу и получающих там определенные доходы.

Кто получает пособие из государственных средств. Для них налоговых обязательств в Украине нет.

Помощь из бюджетов стран, приютивших украинцев, за 2022 и 2023 годы, не облагается налогом. Однако граждане все же должны задекларировать подобные средства.

Кто получает помощь и продолжает работать в украинской компании. За этих людей налоги уже уплачены источником дохода, поэтому обязательств тоже нет.

Кто официально работает на иностранного работодателя. Именно эта категория людей должна платить налог с трудовых поступлений.

Чтобы уплаченные налоги были засчитаны, следует следовать инструкциям:

Получи справку о сумме уплаченного налога и сбора.

Получи справку о базе и/или объекте налогообложения.

Легализуй ее в зарубежном дипломатическом учреждении Украины той страны, где получался доход.

Между тем, довоенные налоги и проверки возвращаются в Украину — детали читай в материале.

Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.