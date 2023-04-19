Специалисты Gazeta.Lviv комментируют изменения в системе налогообложения для гемблинг-индустрии и дают прогнозы на будущее

Недавно народный депутат Ярослав Железняк сообщил о подписании Владимиром Зеленским закона об отмене для игровой индустрии возможности платить налоги по упрощенной системе.
В апреле 2022 года, в первые месяцы полномасштабной войны в Украине, депутаты проголосовали за правку к закону, позволявшую некоторым сферам бизнеса платить лишь 2% налога от прибыли.
Игральные автоматы и вся сфера гемблинга в целом входили в эту группу, поэтому практически все операторы перешли на упрощенную систему, значительно снизив суммы отчислений в государственный бюджет.
И вот в начале 2023 года игорный бизнес официально лишен льгот, переходный период не предусмотрен.
За запрет пребывания гемблинга на упрощенной системе выступали многие депутаты. Основным аргументом стали итоги 2022 года по уплате налогов: сфера азартных игр перечислила в бюджет около 80 миллионов гривен.
Так, до апреля 2022 года в течение одного дня в среднем операторы платили стране около 200 тысяч гривен, после — в десять раз меньше.
Так, до апреля 2022 года в течение одного дня в среднем операторы платили стране около 200 тысяч гривен, после — в десять раз меньше.
Как отмечают специалисты проекта gazeta.lviv.ua, показатели за прошлый год гемблинг выполнил и перечислил более миллиарда гривен в бюджет. Но добиться такой суммы удалось за счет регулярных уплат за лицензии.
Налогов в бюджет поступило гораздо меньше, чем ожидалось, что и заставило депутатов инициировать отмену льготы и возврат обычной системы налогообложения.
Представители КРАИЛ и UGC подчеркивают, что законопроект предусматривает слишком большое давление на бизнес.
Несколько видов уплат в виде процентов от прибыли, специфические именно для гемблинга пункты и самая большая в Европе стоимость лицензий — неподъемное бремя для игровой индустрии, которое может уничтожить все достижения легализации и стать причиной банкротства большинства операторов или перехода их в “тень”.
В качестве выхода из сложной ситуации профильные органы предлагают законопроект №2713-д, утверждая, что он предусматривает создание более прозрачной, честной и справедливой системы налогообложения для гемблинга. Но пока за изменения не проголосовано, вступает в силу законопроект №8079.
После вступления нового закона в силу операторы азартных игр теряют возможность отчислять лишь 2% от прибыли в качестве налога в госбюджет.
И теперь они должны платить:
Нагрузка на компании значительно повысится и к каким последствиям это приведет — будет ясно уже достаточно скоро. Однако представители UGC и национальный регулятор не теряют надежды на принятие законопроекта №2713-д.
Власти во время войны пошли на немалые уступки, чтобы украинские бизнесы продолжили жить, даже несмотря на тяжелую ситуацию.
Однако так не может быть постоянно. Читай, когда отменят льготные 2% налогообложения для ФЛП.
Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.