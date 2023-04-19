Специалисты Gazeta.Lviv комментируют изменения в системе налогообложения для гемблинг-индустрии и дают прогнозы на будущее

Недавно народный депутат Ярослав Железняк сообщил о подписании Владимиром Зеленским закона об отмене для игровой индустрии возможности платить налоги по упрощенной системе.

В апреле 2022 года, в первые месяцы полномасштабной войны в Украине, депутаты проголосовали за правку к закону, позволявшую некоторым сферам бизнеса платить лишь 2% налога от прибыли.

Игральные автоматы и вся сфера гемблинга в целом входили в эту группу, поэтому практически все операторы перешли на упрощенную систему, значительно снизив суммы отчислений в государственный бюджет.

И вот в начале 2023 года игорный бизнес официально лишен льгот, переходный период не предусмотрен.

Аргументы “за” и “против” введенной системы налогообложения

За запрет пребывания гемблинга на упрощенной системе выступали многие депутаты. Основным аргументом стали итоги 2022 года по уплате налогов: сфера азартных игр перечислила в бюджет около 80 миллионов гривен.

Так, до апреля 2022 года в течение одного дня в среднем операторы платили стране около 200 тысяч гривен, после — в десять раз меньше.

Как отмечают специалисты проекта gazeta.lviv.ua, показатели за прошлый год гемблинг выполнил и перечислил более миллиарда гривен в бюджет. Но добиться такой суммы удалось за счет регулярных уплат за лицензии.

Налогов в бюджет поступило гораздо меньше, чем ожидалось, что и заставило депутатов инициировать отмену льготы и возврат обычной системы налогообложения.

Представители КРАИЛ и UGC подчеркивают, что законопроект предусматривает слишком большое давление на бизнес.

Несколько видов уплат в виде процентов от прибыли, специфические именно для гемблинга пункты и самая большая в Европе стоимость лицензий — неподъемное бремя для игровой индустрии, которое может уничтожить все достижения легализации и стать причиной банкротства большинства операторов или перехода их в “тень”.

В качестве выхода из сложной ситуации профильные органы предлагают законопроект №2713-д, утверждая, что он предусматривает создание более прозрачной, честной и справедливой системы налогообложения для гемблинга. Но пока за изменения не проголосовано, вступает в силу законопроект №8079.

Как теперь операторы азартных игр будут платить налоги

После вступления нового закона в силу операторы азартных игр теряют возможность отчислять лишь 2% от прибыли в качестве налога в госбюджет.

И теперь они должны платить:

Военный сбор — 1,5%.

ЕСВ — 22%.

Налог с суммы выигрыша клиента — 19,5%.

Налог на валовой игровой доход — в пределах 10-18%.

Налог на прибыль предприятий — составляет 18%.

Налог НДС — 20%.

Нагрузка на компании значительно повысится и к каким последствиям это приведет — будет ясно уже достаточно скоро. Однако представители UGC и национальный регулятор не теряют надежды на принятие законопроекта №2713-д.

Власти во время войны пошли на немалые уступки, чтобы украинские бизнесы продолжили жить, даже несмотря на тяжелую ситуацию.

Однако так не может быть постоянно. Читай, когда отменят льготные 2% налогообложения для ФЛП.

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