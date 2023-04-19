Спеціалісти Gazeta.Lviv коментують зміни в системі оподаткування для гемблінг-індустрії та дають прогнози на майбутнє

Нещодавно народний депутат Ярослав Железняк повідомив про підписання Володимиром Зеленським закону щодо скасування для гральної індустрії можливості сплачувати податки за спрощеною системою.

У квітні 2022 року, в перші місяці повномасштабної війни в Україні, депутати проголосували за правку до закону, яка дозволяла деяким сферам бізнесу сплачувати лише 2% податку від прибутку.

Гральні автомати і вся сфера гемблінгу в цілому входила до цієї групи, тому практично всі оператори перейшли на спрощену систему, значно знизивши суми відрахувань до державного бюджету.

І ось на початку 2023 року гральний бізнес офіційно позбавлено пільг, перехідного періоду не передбачено.

Аргументи “за” і “проти” введеної системи оподаткування

За заборону перебування гемблінгу на спрощеній системі виступало багато депутатів. Основним аргументом стали підсумки 2022 року щодо сплати податків: сфера азартних ігор перерахувала до бюджету близько 80 мільйонів гривень.

Так, до квітня 2022 року протягом одного дня в середньому оператори сплачували країні близько 200 тисяч гривень, після — вдесятеро менше.

Як відзначають спеціалісти проєкту gazeta.lviv.ua, показники за минулий рік гемблінг виконав і перерахував більше мільярду гривень до бюджету. Але досягти такої суми вдалося за рахунок регулярних сплат за ліцензії.

Податків до бюджету надійшло значно менше, ніж очікувалось, що і змусило депутатів ініціювати скасування пільги та повернення звичайної системи оподаткування.

Представники КРАІЛ та UGC наголошують на тому, що законопроект передбачає надто великий тиск на бізнес.

Кілька видів сплат у вигляді відсотків від прибутку, специфічні саме для гемблінгу пункти та найбільша в Європі вартість ліцензій — непідйомний тягар для гральної індустрії, який може знищити всі здобутки легалізації та стати причиною банкрутства більшості операторів або переходу їх у “тінь”.

Як вихід зі складної ситуації профільні органи пропонують законопроект №2713-д, стверджуючи, що він передбачає створення більш прозорої, чесної та справедливої системи оподаткування для гемблінгу. Але поки за зміни не проголосовано, чинності набирає законопроект №8079.

Як тепер оператори азартних ігор сплачуватимуть податки

Після набуття новим законом чинності оператори азартних ігор втрачають можливість відраховувати лише 2% від прибутку як податок до держбюджету.

І тепер вони повинні сплачувати:

Військовий збір — 1,5%.

ЄСВ — 22%.

Податок з суми виграшу клієнта — 19,5%.

Податок на валовий ігровий дохід — в межах 10-18%.

Податок на прибуток підприємств — становить 18%.

Податок ПДВ — 20%.

Навантаження на компанії значно підвищиться і до яких наслідків це призведе — буде зрозуміло вже досить скоро. Та представники UGC і національний регулятор не втрачають надії на прийняття законопроекту №2713-д.

Влада під час війни пішла на чималі поступки, щоб українські бізнеси продовжили жити, навіть попри важку ситуацію. Однак так не може бути постійно. Читай, коли скасують пільгові 2% оподаткування для ФОП.

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