Спеціалісти Gazeta.Lviv коментують зміни в системі оподаткування для гемблінг-індустрії та дають прогнози на майбутнє

Нещодавно народний депутат Ярослав Железняк повідомив про підписання Володимиром Зеленським закону щодо скасування для гральної індустрії можливості сплачувати податки за спрощеною системою.
У квітні 2022 року, в перші місяці повномасштабної війни в Україні, депутати проголосували за правку до закону, яка дозволяла деяким сферам бізнесу сплачувати лише 2% податку від прибутку.
Гральні автомати і вся сфера гемблінгу в цілому входила до цієї групи, тому практично всі оператори перейшли на спрощену систему, значно знизивши суми відрахувань до державного бюджету.
І ось на початку 2023 року гральний бізнес офіційно позбавлено пільг, перехідного періоду не передбачено.
За заборону перебування гемблінгу на спрощеній системі виступало багато депутатів. Основним аргументом стали підсумки 2022 року щодо сплати податків: сфера азартних ігор перерахувала до бюджету близько 80 мільйонів гривень.
Так, до квітня 2022 року протягом одного дня в середньому оператори сплачували країні близько 200 тисяч гривень, після — вдесятеро менше.
Так, до квітня 2022 року протягом одного дня в середньому оператори сплачували країні близько 200 тисяч гривень, після — вдесятеро менше.
Як відзначають спеціалісти проєкту gazeta.lviv.ua, показники за минулий рік гемблінг виконав і перерахував більше мільярду гривень до бюджету. Але досягти такої суми вдалося за рахунок регулярних сплат за ліцензії.
Податків до бюджету надійшло значно менше, ніж очікувалось, що і змусило депутатів ініціювати скасування пільги та повернення звичайної системи оподаткування.
Представники КРАІЛ та UGC наголошують на тому, що законопроект передбачає надто великий тиск на бізнес.
Кілька видів сплат у вигляді відсотків від прибутку, специфічні саме для гемблінгу пункти та найбільша в Європі вартість ліцензій — непідйомний тягар для гральної індустрії, який може знищити всі здобутки легалізації та стати причиною банкрутства більшості операторів або переходу їх у “тінь”.
Як вихід зі складної ситуації профільні органи пропонують законопроект №2713-д, стверджуючи, що він передбачає створення більш прозорої, чесної та справедливої системи оподаткування для гемблінгу. Але поки за зміни не проголосовано, чинності набирає законопроект №8079.
Після набуття новим законом чинності оператори азартних ігор втрачають можливість відраховувати лише 2% від прибутку як податок до держбюджету.
І тепер вони повинні сплачувати:
Навантаження на компанії значно підвищиться і до яких наслідків це призведе — буде зрозуміло вже досить скоро. Та представники UGC і національний регулятор не втрачають надії на прийняття законопроекту №2713-д.
Влада під час війни пішла на чималі поступки, щоб українські бізнеси продовжили жити, навіть попри важку ситуацію. Однак так не може бути постійно. Читай, коли скасують пільгові 2% оподаткування для ФОП.
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