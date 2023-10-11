Прагнуть працювати на себе! За вересень 2023 українці відкрили рекордну кількість бізнесів

За вересень 2023 українці відкрили рекордну кількість нових бізнесів та власних справ. Ця кількість перевищила 35 тисяч ФОПів, відповідно до даних Opendatabot. Читай у нашому матеріалі, в яких галузях найбільше відкриваються бізнеси під час війни.
Попри повномасштабну війну, українці змогли встановити новий рекорд за останні роки — 35587 ФОПів, відкритих за місяць. Попередній рекорд трапився у червні 2023, тоді кількість нових бізнесів за місяць була майже 31500.
Кількість нових підприємців зростає, з початку року їх зареєструвалося понад 227 тис. Найбільш популярними сферами, що мають попит, де відкривають нові справи, є роздрібна та гуртова торгівля, надання індивідуальних послуг.
Кафе та ресторани зрівнялися з комп’ютерним програмуванням за кількістю відкритих власних справ — по 5,7%. Найменше нових бізнесів відкрили у галузі освіти та торгівлі авто.
Фото: Opendatabot
У реальних цифрах статистика відкритих власних справ за вересень така:
Найбільша частина нових ФОПів відкривається в Києві та області (21%). На другому та третьому місцях за кількістю підприємців — Дніпропетровська та Львівська область відповідно.
Найменша кількість власних справ відкривається на тимчасово окупованих територіях, а також тих, де активно йдуть бойові дії.
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