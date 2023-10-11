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Прагнуть працювати на себе! За вересень 2023 українці відкрили рекордну кількість бізнесів

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 11 Жовтня 2023, 16:00
У вересні 2023 українці відкрили рекордну кількість нових бізнесів
Фото: Unsplash

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