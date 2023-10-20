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Вигорання, брак спеціалістів, але підвищення зарплат? Як змінився ринок праці в Україні та кого він потребує зараз

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 20 Жовтня 2023, 17:00
Як змінився ринок праці в Україні за час повномасштабної війни
Фото: Unsplash

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