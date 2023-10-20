Вигорання, брак спеціалістів, але підвищення зарплат? Як змінився ринок праці в Україні та кого він потребує зараз

Європейська Бізнес Асоціація та експертка з аналітики ринку праці Тетяна Пашкіна провели дослідження сучасного ринку праці в Україні. Вдалося дізнатися про таке: тенденції щодо персоналу, підвищення/скорочення зарплат, ставлення до дистанційної роботи тощо.

Читай у матеріалі, як змінився ринок праці в Україні за час повномасштабної війни та які потреби в нього є зараз.

Як змінився ринок праці в Україні за час повномасштабної війни

Представники бізнесу повідомили про такі зміни:

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76% респондентів повідомили про підвищення зарплати;

51% респондентів повідомили про збільшення функціонала та найм на роботу нових людей;

21% респондентів повідомили про замороження бюджетів на розвиток, навчання та утримання персоналу;

8% респондентів повідомили про скорочення;

4% респондентів проінформували про замороження бонусів та преміальних;

1,5% респондентів проінформували про зменшення рівня зарплат.

97% компаній виплачують зарплати працівникам повністю, а 85% додають навіть премії та бонуси, адже розуміють, що саме люди є серцем бізнесу, а підтримка у час повномасштабної війни дуже важлива. Більше як половина надає людям можливість відвідати психолога на роботі.

На 2024 рік опитані переважно планують збільшувати зарплати працівникам, масштабуватися, виділяти кошти на розвиток та мультифункціональність.

Навички, які потрібні для роботи у 2024-2025

Опитані працівники поділилися переліком навичок, які необхідні для роботи, серед них — стрес-менеджмент, багатозадачність, адаптивність та гнучкість, емоційний інтелект, бажання навчатися, знання інших мов, розуміння перших сигналів вигорання тощо.

HR-спеціалісти кажуть, що найбільшими проблемами на ринку праці в Україні зараз є брак талантів, мобілізація, бажання людей працювати віддалено, відтік кадрів, вигорання та втома людей, низькі зарплати.

55% компаній, що брали участь в опитуванні, заявили про брак кваліфікованих кадрів. Найбільше не вистачає менеджерів середньої та вищої ланки, вузькопрофільних спеціалістів, спеціалістів зі знанням англійської, виробничого та обслуговчого персоналу.

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