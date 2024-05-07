Сознательный выбор без принуждения. Как работает рекрутинг в ВСУ — зарплаты, вакансии и возможности

Украинское войско сейчас на правильном пути — реформ и изменений. Хотя они происходят не в том темпе, в котором бы это хотелось прежде всего военным, а потом уже гражданским, изменения есть, и не радоваться этому нельзя.

Одной из таких реформ является практика рекрутинга — это когда мотивированные и готовые служить люди могут выбрать подразделение, род войск и профессию, чтобы быть максимально полезными на своей должности. То есть служба в армии и защита страны все больше приближается к работе.

И эту работу теперь можно выбрать самостоятельно, а не ждать “бусиков”. В материале подробнее расскажем о рекрутинге в ВСУ — какие варианты есть сейчас, как все работает, как можно “трудоустроиться” в армию, о зарплатах и перспективах.

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Рекрутинг в ВСУ — как это работает, зарплаты, вакансии и преимущества

В первую очередь, рекрутинг — это о собственном взвешенном и мотивированном решении стать на защиту своей страны. Преимуществом именно рекрутинга есть возможность выбора, время на подготовку. В случае же мобилизации военнообязанного отправляют в любое подразделение, чаще всего не обращают внимания на навыки, образование и гражданскую должность.

Важно: в армии нужны не только штурмовики, которые “зачищают посадки”, но и механики, повара, водители, логисты, делопроизводители, газосварщики и еще много гражданских и небоевых должностей.

Зарплаты отличаются тоже. Вооруженные силы начали коллаборации с платформами поиска работы, поэтому сейчас там можно найти следующие предложения по трудоустройству в армию:

Гранатометчик

Водитель категории С

Делопроизводитель

Электрик

Инженер-сапер

Медсестра

Наводчик миномета

Пилот FPV-дрона

Специалист кадровой службы

Бухгалтер

Дизелист

Повар

И это только предложения одной из бригад! Самые большие зарплаты, иногда 130-140 тыс. грн — у операторов FPV-дронов, а также у мастеров по обслуживанию ПВО. Однако и повар на фронте может получать 117 тыс. гривен.

Самые маленькие (около 10-15 тыс. грн) зарплаты у сотрудников штабов и воинских частей. Выбрать должность можно по конкретной специальности, роду войск, бригаде или службе Украины. Из документов на первом этапе нужно подавать: резюме, контактные данные и описание профессионального опыта (для военнослужащих).

Как трудоустроиться в Вооруженные силы Украины

Найти вакансии можно на четырех онлайн-платформах поиска работы. Это Lobby X, Work.ua, Robota.ua и OLX.ua, а также на Едином портале вакансий Государственной службы занятости. Открытых вакансий сейчас более 2 тыс. А среднее количество отзывов на одну вакансию — 14.

Кроме того, найти желаемую вакансию можно в центрах рекрутинга на базе ЦПАУ, на сайтах конкретных подразделений, воинских частей, ТЦК СП.

У кандидатов есть возможность получить ответы на все интересующие вопросы. Например, об обучении, особенностях работы, дислокации подразделения и т.д. А в случае согласования с обеих сторон кандидат на должность получает письменное согласие от подразделения (рекомендательное письмо).

С ней он/она должен/-на оформиться в ТЦК и СП. После этого идет обучение и переход в часть, с которой подписан договор о работе. Рекомендательное письмо обязательно к учету, если выбранная воинская часть входит в перечень приоритетного комплектования. Если нет, военная часть должна согласовать заявку кандидата с высшим командованием.

Сознательный выбор без принуждения. Как работает рекрутинг в ВСУ — зарплаты, вакансии и возможности / 3 Фотографии

Уполномоченный представитель Минобороны по рекрутингу Алексей Бежевец говорит:

— Первый вариант: с ТЦК и СП человек направляется в учебный центр и проходит базовую общевойсковую подготовку. Затем, если должность предусматривает, проходит профессиональную подготовку — в этом же центре или в другом. После этого человек едет в часть.

Вариант второй: и он тоже практикуется. Это когда человек из ТЦК сразу попадает в часть. И военная часть оформляет документы, гарантирует, что научит его. И уже с части он едет в учебный центр. Оттуда возвращается в свое подразделение.

Далее рекрутеры должны помочь желающим попасть именно на те должности, на которые они пришли, и максимально упростить бюрократические процедуры. Если после отбора оказывается, что кандидат не подходит на желаемую должность, ему предлагают другую, в той же части.

Кандидатов с опытом службы за последние 10 лет будут направлять в соответствии с рекомендательными письмами в определенные военные части и по прямым или родственным ВУС.

Кандидатов без опыта службы будут направлять на обучение в соответствующие центры, обучающие батальоны резерва, курсы повышения квалификации, профессиональной подготовки.

До конца весны 2024 Министерство обороны планирует создать собственное рекрутинговое агентство. Это упростит набор мотивированных людей в армию и позволит “бусификации” уйти в прошлое.

— Речь идет о промотировании военной службы и отборе кандидатов на конкретные должности или по специальности. Уже в скором времени мы планируем запуск пилотных проектов по рекрутингу в отдельных городах, с постепенным масштабированием этих активностей на всю Украину, — сообщил для DOU уполномоченный представитель Минобороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец.

Кроме этого, Бежевец рассказал, что с осени 2023 несколько десятков тысяч украинцев подали резюме на вакансии ВСУ по системе рекрутинга.

Раньше мы рассказывали, как работает военный рекрутинг и почему он лучше военкоматов.

Фото: АЗОВ

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