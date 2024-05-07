Свідомий вибір без примусу. Як працює рекрутинг до ЗСУ — зарплати, вакансії та можливості

Українське військо нині на правильному шляху — реформ та змін. Хоч вони відбуваються не в тому темпі, в якому б це хотілося насамперед військовим, а потім уже цивільним, зміни є, і не радіти цьому не можна.

Однією з таких реформ є практика рекрутингу — це коли мотивовані та готові служити люди можуть обрати підрозділ, рід військ та професію, аби бути максимально корисними на своїй посаді. Тобто, служба у війську та захист країни все більше наближаються до роботи.

І цю роботу тепер можна обрати самостійно, а не чекати на “бусики”. У матеріалі трохи детальніше розповімо про рекрутинг у ЗСУ — які є варіанти зараз, як усе працює, як можна “працевлаштуватися” у військо, про зарплати та перспективи.

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Рекрутинг до ЗСУ — як це працює, зарплати, вакансії та переваги

Насамперед рекрутинг — це про власне виважене та мотивоване рішення стати на захист своєї країни. Перевагою саме рекрутингу є можливість вибору, час на підготовку. У випадку ж мобілізації військовозобов’язаного відправляють у будь-який підрозділ, часто не звертають увагу на навички, освіту та цивільну посаду.

Важливо: у війську потрібні не лише штурмовики, які “зачищають посадки”, а й механіки, кухарі, водії, логісти, діловоди, газозварювальники — є ще багато цивільних та небойових посад.

Зарплати відрізняються також. Збройні сили почали колаборації з платформами пошуку роботи, тому нині там можна знайти такі пропозиції працевлаштування у військо:

Гранатометник

Водій категорії С

Діловод

Електрик

Інженер-сапер

Медсестра

Навідник міномета

Пілот FPV-дрона

Фахівець кадрової служби

Бухгалтер

Дизеліст

Кухар

І це тільки пропозиції однієї з бригад! Найбільші зарплати, подекуди 130-140 тис. грн — в операторів FPV-дронів, а також у майстрів з обслуговування ППО. Однак і кухар на фронті може отримувати 117 тис. грн.

Найменші (близько 10-15 тис. грн) зарплати у працівників штабів та військових частин. Обрати посаду можна за конкретним фахом, родом військ, бригадою чи службою України. З документів на першому етапі потрібно подавати: резюме, контактні дані та опис професійного досвіду (для військовослужбовців).

Як працевлаштуватися до Збройних сил України

Знайти вакансії можна на чотирьох онлайн-платформах пошуку роботи. Це Lobby X, Work.ua, Robota.ua та OLX.ua, а також на Єдиному порталі вакансій Державної служби зайнятості. Відкритих вакансій зараз понад 2 тис. А середня кількість відгуків на одну вакансію — 14.

Крім цього, знайти бажану вакансію можна у центрах рекрутингу на базі ЦНАПів, на сайтах конкретних підрозділів, військових частин, ТЦК СП.

У кандидатів є можливість отримати відповіді на всі питання, які цікавлять. Наприклад, щодо навчання, особливостей роботи, дислокації підрозділу тощо. А у випадку погодження з обох сторін, кандидат на посаду отримує письмову згоду від підрозділу (рекомендаційний лист).

З нею він/вона має оформитися у ТЦК та СП. Після цього відбувається навчання та перехід у частину, з якою підписано договір про роботу. Рекомендаційний лист є обов’язковим до врахування, якщо вибрана військова частина входить до переліку пріоритетного комплектування. Якщо ні — військова частина має погодити заявку кандидата з вищим командуванням.

Свідомий вибір без примусу. Як працює рекрутинг до ЗСУ — зарплати, вакансії та можливості / 3 Фотографії

Уповноважений представник Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець каже:

— Варіант перший: з ТЦК та СП людина направляється до навчального центру і проходить базову загальновійськову підготовку. Потім, якщо посада передбачає, проходить фахову підготовку — у цьому ж центрі або в іншому. Після цього людина їде в частину.

Варіант другий: і він теж практикується. Це коли людина з ТЦК одразу потрапляє до частини. І військова частина оформлює документи, гарантує, що навчить цю людину. І вже з частини вона їде до навчального центру. Звідти повертається до свого підрозділу.

Далі рекрутери мають допомогти охочим потрапити саме на ті посади, на які вони прийшли та максимально спростити бюрократичні процедури. Якщо після відбору виявляється, що кандидат не підходить на бажану посаду, йому пропонують іншу, в тій самій частині.

Кандидатів з досвідом служби за останні 10 років направлятимуть відповідно до рекомендаційних листів до визначених війсьокових частин і за прямими чи спорідненими ВОС. Кандидатів без досвіду служби спрямовуватимуть на навчання у відповідні центри, навчальні батальйони резерву, курси підвищення кваліфікації, фахової підготовки.

До кінця весни 2024 Міністерство оборони планує створити власне рекрутингове агентство. Це спростить набір мотивованих людей до війська та дозволить “бусифікації” відійти в минуле.

— Ідеться про промотування військової служби та відбір кандидатів на конкретні посади чи за певною спеціальністю. Вже незабаром ми плануємо запуск пілотних проектів з рекрутингу в окремих містах, з поступовим масштабуванням цих активностей на всю Україну, — повідомив для DOU уповноважений представник Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

Крім цього, Бежевець розповів, що з осені 2023 кількадесят тисяч українців подали резюме на вакансії ЗСУ за системою рекрутингу.

Раніше ми розповідали, як працює військовий рекрутинг та чому він кращий за військкомати.

Фото: АЗОВ

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