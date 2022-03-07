Средства “пакета малыша” теперь можно потратить на любые нужды — что известно

Правительство приняло решение, которое позволяет в условиях войны использовать средства так называемого “пакета малыша” на любые нужды.

При этом отныне вы можете использовать эти средства в любое время, а не в течение года, как это было ранее. Временное ограничение правительство установило следующее: эти средства нужно использовать в течение военного времени и еще месяц после его завершения.

Кроме того, их можно будет перечислить на любой счет семьи, открытый в Приватбанке.

Чиновники говорят, что получить помощь можно будет по прощенной процедуре.

Как получить средства “пакета малыша”

Для этого один из родителей должен подать заявление с копией свидетельства о рождении и справкой из роддома о неполучении натуральной помощи “пакета малыша” (бейби-бокс).

Если свидетельства о рождении нет, то к заявлению достаточно приложить копию документа, подтверждающего факт рождения ребенка в учреждении здравоохранения или вне его.

При отсутствии родителей заявление могут подать патронатные воспитатели, приемные родители, родители-воспитатели, опекуны новорожденного ребенка.

Заявление подается лично – по месту жительства, пребывания или обращения семьи. Документы можно подать и в исполнительный орган сельского, поселкового совета, центр предоставления административных услуг.

Напомним, ранее мы рассказывали, будут ли пенсии и соцвыплаты во время войны.