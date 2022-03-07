Средства “пакета малыша” теперь можно потратить на любые нужды — что известно

Мария Беляева, выпускающий редактор сайта 07 марта 2022, 09:00
Немовля, малюк
Фото: Unsplash

Больше новостей
Підтримка
Как быть полезным во время войны и почему не стоит проклинать россиян? Объясняет психолог Андрей Жельветро
Настя Каменський про волонтерство та інформаційну війну
Мы делаем все, что можем — Каменских о волонтерстве и информационной войне в Instagram
Опалення, комунальні послуги
Нечем платить коммуналку? Рассказываем, отключат ли газ и воду за неуплату
російська нафта
Российская нефть идет вслед за кораблем! Как мировые компании отказываются от ресурсов РФ
Смотреть больше

Материалы по теме

Підтримка
Как быть полезным во время войны и почему не стоит проклинать россиян? Объясняет психолог Андрей Жельветро
Настя Каменський про волонтерство та інформаційну війну
Мы делаем все, что можем — Каменских о волонтерстве и информационной войне в Instagram
Опалення, комунальні послуги
Нечем платить коммуналку? Рассказываем, отключат ли газ и воду за неуплату
російська нафта
Российская нефть идет вслед за кораблем! Как мировые компании отказываются от ресурсов РФ

Видео
0:03:24
російська нафта

Российская нефть идет вслед за кораблем! Как мировые компании отказываются от ресурсов РФ
0:03:22
Як українці допомагають одне одному під час війни
РФ уже проиграла эту войну: как вся Украина сплотилась против врага
0:02:13
Бородянка
Житель Бородянки снял на видео последствия ударов российских “освободителей”
0:02:26
Яка ситуація у Маріуполі сьогодні 06.03.2022
Число жертв не могут сосчитать ни военные, ни чиновники: ситуация в Мариуполе
0:03:11
біженці
Милосердие к беженцам. Как украинцы не бросают своих в беде
0:03:36
Фейкове відео Путіна - аналітики довели фейковість зустрічі Путіна з російськими стюардесами
Наводит ужас на весь мир? Да Путин даже с россиянами боится встречаться — фейковое видео Кремля
0:01:28
Ситуація на Херсонщині на 06.03.2022
Херсонская область не сдается! Оккупированные Гениченск, Каховка и Каланчак митингуют против рашистов
0:06:34
Володимир Зеленський
Прощеного воскресенья не будет! Мы накажем каждую сволочь — обращение Зеленского
0:03:17
Ситуація в Росії, Москва
Курс рубля, митинги, агония олигархов. Ситуация в России 06.03.22
0:05:34
Евакуація з дітьми
Выехать с детьми и все им объяснить. Советы психолога Светланы Ройз
Больше видео
Підтримка
Читать дальше
Как быть полезным во время войны и почему не стоит проклинать россиян? Объясняет психолог Андрей Жельветро
Опалення, комунальні послуги
Читать дальше
Нечем платить коммуналку? Рассказываем, отключат ли газ и воду за неуплату

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь